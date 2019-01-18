Ариана Гранде и Тейлор Свифт не придут на Грэмми, несмотря на номинации: детали

25-летняя Ариана Гранде, которая имеет шанс получить не одну статуэтку, поскольку номинирована на две премии, отказалась приходить на церемонию награждения. 29-летняя Тейлор Свифт также пропустит важное музыкальное событие. У каждой из двух певиц есть уважительная причина, объясняющая их отсутствие.

В воскресенье, 10 февраля, состоится одно из самых ожидаемых музыкальных наград в году – Грэмми-2019. Получить престижную статуэтку мечтает едва ли не каждый исполнитель, однако не всем выпадает возможность быть просто номинированными на премию. Однако есть и те, кто решает пренебречь авторитетной церемонией награждения.

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Да, накануне стало известно, что Тейлор Свифт, которая номинирована на "Лучший вокальный поп-альбом", пропустит премию Грэмми. Причиной ее отсутствия стала любовь. Вечером 10 февраля поп-исполнительница будет поддерживать своего любимого Джо Элвина на церемонии награждения BAFTA. Кинокартина "Фаворитка", в которой снимался английский актер номинирована на две премии "Лучший фильм" и "Выдающийся британский фильм".

А вот у 25-летней Арианы Гранде есть более серьезные причины пропустить Грэмми-2019. В певицы, которая имеет шанс получить сразу две статуэтки, возникли некоторые разногласия с продюсерами премии. Как сообщает издание Variety, исполнительнице запретили петь на сцене ее новую песню 7 Rings с ее последнего альбома Thank U, Next. Поэтому Гранде, которая номинирована сразу в двух категориях: "Лучший сольный поп-исполнитель" и "Лучший вокальный поп-альбом", сообщила о том, что не посетит престижное светское мероприятие.