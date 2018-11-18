Ариана Гранде кардинально изменила прическу: фото
Американская певица Ариана Гранде, которую на днях популярный журнал Billboard наградил почетным титулом "Женщина года 2018", решила поэкспериментировать с внешностью.
Фото в новом образе Ариана опубликовала на своей странице в Instagram.
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В течение многих лет певица не меняла свою прическу и щеголяла длинными роскошными локонами.
Ариана Гранде / Instagram @arianagrande
Однако на днях она решилась обрезать свои волосы и сделать удлиненный боб. Поклонники артистки были удивлены такой переменой и поддержали эту инициативу.
Ариана Гранде / Instagram @arianagrande
Источник: 24 канал
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