Ариана Гранде кардинально изменила прическу: фото

Американская певица Ариана Гранде, которую на днях популярный журнал Billboard наградил почетным титулом "Женщина года 2018", решила поэкспериментировать с внешностью.

Фото в новом образе Ариана опубликовала на своей странице в Instagram.

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В течение многих лет певица не меняла свою прическу и щеголяла длинными роскошными локонами.



Ариана Гранде / Instagram @arianagrande

Однако на днях она решилась обрезать свои волосы и сделать удлиненный боб. Поклонники артистки были удивлены такой переменой и поддержали эту инициативу.



Ариана Гранде / Instagram @arianagrande