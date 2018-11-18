Ариана Гранде кардинально изменила прическу: фото

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Ариана Гранде
Ариана Гранде / www.instagram.com/arianagrande

Американская певица Ариана Гранде, которую на днях популярный журнал Billboard наградил почетным титулом "Женщина года 2018", решила поэкспериментировать с внешностью.

Фото в новом образе Ариана опубликовала на своей странице в Instagram.

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В течение многих лет певица не меняла свою прическу и щеголяла длинными роскошными локонами.

Аріана Гранде / Instagram @arianagrande
Ариана Гранде / Instagram @arianagrande

Однако на днях она решилась обрезать свои волосы и сделать удлиненный боб. Поклонники артистки были удивлены такой переменой и поддержали эту инициативу.

аріана гранде
Ариана Гранде / Instagram @arianagrande

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 канал
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