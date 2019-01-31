Ариана Гранде оконфузилась из-за татуировки: забавные детали

Одна из самых успешных певиц мира Ариана Гранде сделала татуировку, которая вызвала забавную реакцию среди пользователей сети. Звезда выбрала японские иероглифы, что в переводе означают "маленькая посудина для барбекю".

Как сообщает CNN, Ариана Гранде стала одной из тех, кто оконфузился из-за татуировки. Певица решила похвастаться в сети новеньким тату. Надпись Ариана выбрала на японском языке, хоть сама не владеет им. С перевода тату должно означать "7 rings" – название новой песни артистки. Однако все получилось не так, как себе планировала Ариана Гранде.

Читайте также: Госпитализированную Кейт Бекинсейл перепутали с Кейт Миддлтон: забавная реакция актрисы

Когда певица похвасталась снимком в сети, ее страницу забрасывали насмешками. Японоязычные поклонники Арианы Гранде рассказали ей, что на руке написано маленькая керамическая посудина для барбекю.

Впоследствии артистка написала, что это не тату-мастер виноват в такой забавной ошибке. Ариана Гранде забыла поставить одну черточку в иероглифе, изменив его значение. После еще большего шквала комментариев звезда решила удалить оба сообщения. Однако пользователи сети успели скопировать фото ее новой татуировки.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) 30 січня 2019 р.

Журналисты E! News рассказали, что после насмешек Ариана Гранде стремилась исправить опечатку и вновь ошиблись. Теперь на ее руке написано японский палец на барбекю.