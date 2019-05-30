Ариана Гранде отменила концерты в США из-за внезапной аллергии: детали

Американская поп-исполнительница Ариана Гранде несколько дней назад оставила в своих Instagram-Stories сообщения о том, что ей пришлось отменить несколько концертов из-за плохого самочувствия. Сейчас же стало известно, что у нее внезапно проявилась аллергия на помидоры.

Утром 28 мая Ариана Гранде сообщила, что два ближайших концерта в рамках турне Sweetener World Tour будут отменены. Она проснулась утром со страшной головной болью и тошнотой, из-за чего врачи ей порекомендовали отменить все запланированные выступления на ближайшее время.

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"Тампа и Орландо, сегодня я проснулась с чувством ужасной тошноты. Я сразу же побежала к врачу, и мне сказали, что я должна отменить сегодняшнее и завтрашнее шоу. Я обещаю, что я заглажу свою вину перед вами. Пожалуйста, простите меня. Я так люблю вас и вернусь, как только будет возможность", – говорилось в одном из Instagram-Stories певицы.



Ариана Гранде отменила концерты в США из-за аллергии / Instagram-Stories / @arianagrande

Следовательно, запланированные концерты перенесли на 24 и 25 ноября этого года. Сначала звезда думала, что это из-за смены погоды, ведь она с детства слишком зависима под метеоусловий. Но теперь же стало известно, что это была неожиданная аллергическая реакция, из-за чего у нее произошел отек горла.

"Нет ничего более несправедливого, чем появление аллергии на помидоры у итальянской женщины", – заявила Гранде. Ее очень удивило, что такая реакция на продукт проявилась лишь в 25 лет.

Звезда поблагодарила всех фанатов за поддержку и призналась, что до сих пор чувствует себя так, "будто проглотила кактус".