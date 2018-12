Ариана Гранде представила обольстительный клип на песню о бывших: видео

25-летняя певица Ариана Гранде выпустила новый видеоклип на песню "Thank you, next" (переводится как "Спасибо, следующий"), которую посвятила бывшему возлюбленному.

Видеоклип опубликовано 30 ноября на официальном YouTube-аккаунте певицы. Читайте также: Сильная и уверенная Мишель Андраде страстно станцевала в новом клипе Hasta La Vista – видео В песне Гранде вспомнила своих бывших мужчин: Дэвидсона, Миллера, а также Биг Шона и Рики Альвареса. В видеоклипе Ариана воспроизвела образы главных героинь популярных фильмов: "Дрянные девчонки", "Блондинка в законе", "Добейся успеха" и "Из 13 в 30".

Ариана Гранде / Instagram @arianagrande Что интересно, в клипе есть момент, где певица листает альбом с фотографиями, на которых изображены ее реальные бывшие.

Ариана Гранде / Instagram @arianagrande "Почти вышла замуж. И за Пита я так благодарна. Хотела бы сказать спасибо Малькольму. Потому что он был ангелом. Один научил меня любви. Один научил меня терпеть. Другой научил меня боли. Теперь я такая удивительная. Я любила и я потеряла" , – говорится в словах песни. Кроме того, в видео снялись Крис Дженнер, Джонатан Беннет, Элизабет Гиллис, Алекса Лурия, Трой Сиван, Габи Демартини, Дженнифер Кулидж. Ариана Гранде - Thank you, next: смотрите видеоклип Напомним, популярный журнал Billboard объявил имя звезды, которая получила почетный титул "Женщина года 2018". Ею стала американская певица Ариана Гранде. По информации Billboard, 25-летняя Адриана Гранде получит престижную награду 6 декабря. Именно в этот день в Нью-Йорке состоится грандиозное шоу Billboard Women in Music.