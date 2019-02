Ариана Гранде соблазняет чужого мужчину в провокационном видео Break Up With Your Girlfriend

25-летняя американская певица Ариана Гранде продолжает покорять поклонников новыми песнями и клипами. Так, одни из последних работ звезды 7 rings и Thank u, next за считанные дни стали хитами. А на днях артистка представила провокационный клип на песню Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored ("Разойдись со своей девушкой, мне скучно").

Новый видеоклип опубликован на YouTube-канале певицы 7 февраля и за два дня набрал более 22 миллионов просмотров. Читайте также: Вы придушили мое творчество, – Гранде резко прокомментировала свой бойкот Грэмми-2019 Режиссером ролика стала Ханна Люкс Дэвис, которая снимает все клипы Арианы. В песне говорится о том, как певица пытается разрушить отношения парня и его девушки, которая является копией Гранде. Добавим, что вместе с клипом звезда выпустила пятый студийный альбом Thank u, next, в который вошли 12 песен. Ариана Гранде – Break Up With Your Girlfriend: смотрите видеоклип