Ариана Гранде соблазняет чужого мужчину в провокационном видео Break Up With Your Girlfriend

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Ариана Гранде
Ариана Гранде / www.gettyimages.com

25-летняя американская певица Ариана Гранде продолжает покорять поклонников новыми песнями и клипами. Так, одни из последних работ звезды 7 rings и Thank u, next за считанные дни стали хитами. А на днях артистка представила провокационный клип на песню Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored ("Разойдись со своей девушкой, мне скучно").

Новый видеоклип опубликован на YouTube-канале певицы 7 февраля и за два дня набрал более 22 миллионов просмотров.

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Режиссером ролика стала Ханна Люкс Дэвис, которая снимает все клипы Арианы. В песне говорится о том, как певица пытается разрушить отношения парня и его девушки, которая является копией Гранде.

Добавим, что вместе с клипом звезда выпустила пятый студийный альбом Thank u, next, в который вошли 12 песен.

Ариана Гранде – Break Up With Your Girlfriend: смотрите видеоклип

 

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Теги: LifeStyle Музыка Ариана Гранде
Источник: 24 канал
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