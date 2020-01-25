Ариану Гранде обвиняют в плагиате: что об этом известно
Известную американскую певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате. На нее подал иск в суд хип-хоп исполнитель Джош Стоун.
Рэпер убежден, что Ариана украла из его песни You Need It I Got It припев для своей композиции 7 rings. Стоун выпустил свой хит в 2017 году, а Гранде – в 2019. Джош утверждает, что припев песни Гранде похож на его трек не только словами, но и ритмом. Об этом сообщает издание TMZ.
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Над студийными альбомами Арианы Гранде работает Томми Браун, с которым Джош встречался три года назад. Хип-хопер заявляет, что тогда Томми заинтересовался его хитом You Need It I Got It.
Стоун подал иск в суд на американскую знаменитость и попросил запретить ей исполнять песню 7 rings. Также он требует, чтобы Ариана вернула ему весь доход, который получила от этой композиции.
Предлагаем посмотреть видеоклипы исполнителей и проанализировать, действительно ли их треки похожи.
Джош Стоун – You Need It I Got It: смотреть видео онлайн
Ариана Гранде – 7 rings: смотреть видео онлайн
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