Ариану Гранде обвиняют в плагиате: что об этом известно

Известную американскую певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате. На нее подал иск в суд хип-хоп исполнитель Джош Стоун.

Рэпер убежден, что Ариана украла из его песни You Need It I Got It припев для своей композиции 7 rings. Стоун выпустил свой хит в 2017 году, а Гранде – в 2019. Джош утверждает, что припев песни Гранде похож на его трек не только словами, но и ритмом. Об этом сообщает издание TMZ.

Над студийными альбомами Арианы Гранде работает Томми Браун, с которым Джош встречался три года назад. Хип-хопер заявляет, что тогда Томми заинтересовался его хитом You Need It I Got It.

Стоун подал иск в суд на американскую знаменитость и попросил запретить ей исполнять песню 7 rings. Также он требует, чтобы Ариана вернула ему весь доход, который получила от этой композиции.

Предлагаем посмотреть видеоклипы исполнителей и проанализировать, действительно ли их треки похожи.

Джош Стоун – You Need It I Got It: смотреть видео онлайн

Ариана Гранде – 7 rings: смотреть видео онлайн