Armani представит коллекцию в Милане в пустом зале из-за вспышки коронавируса: подробности

Сейчас весь светский бомонд собрался в мировой столице моды Милане, чтобы воочию увидеть новые коллекции премиальных модельеров. Однако в северных регионах Италии вспыхнул коронавирус, который уже унес жизни двух граждан. В связи с критической ситуацией Джорджио Армани решил не подвергать зрителей опасности и объявил, что показ будет закрытым для публики.

Один из самых престижных мировых домов мод Armani сегодня, 23 февраля, завершает Неделю моды в Милане презентацией новой коллекции. Однако генеральный директор Джорджио Армани решил провести показ за закрытыми дверями. Как отмечают представители бренда на официальной странице в инстаграме, причиной такого решительного шага стала вспышка коронавируса неподалеку Милана.

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Известно, что правительство Италии вводит чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на то, что в стране подтвердили диагноз у более чем ста человек. Так, показатели свидетельствуют о самой большой вспышке среди всех стран Европы. В северных регионах Ломбардии и Венето вводят ограничения на передвижение местным жителям.

Модная индустрия не осталась в стороне глобальной проблемы и принимает свои меры. Культовый дизайнер Джорджио Армани объявил, что запланированный показ таки состоится, но станет закрытым, без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей опасности.

Модный женский показ Giorgio Armani FW20-21 состоится за закрытыми дверями. Это мера предосторожности, которую принял Джорджио Армани для поддержки национальных усилий в области здравоохранения,

– говорится на официальной странице бренда Armani.

Однако организаторы успели заверить, что широкая аудитория сможет посмотреть дефиле моделей во время прямой трансляции на официальных страницах модного дома Armani в 18:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что в Национальной палате моды Италии, которая организует показы, сообщили, что Армани стал первым и пока единственным кутюрье Недели моды, кто принял такое решение. Организаторы заверили, что этот поступок достоин уважения.