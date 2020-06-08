Сегодня, 8 июня, в российских СМИ появилась информация о госпитализации 84-летнего актера Армена Джигарханяна. Предполагают, что причиной стал инсульт. Однако дирекция театра, которым руководит знаменитость опровергла слухи о его болезни и отметила, что он находится дома.

Впервые информацию о госпитализации Армена Джигарханяна опубликовал телеграмм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники. Так, по сети распространялись слухи о тяжелом состоянии актера, который находился в реанимации в одной из московских клиник. Причиной госпитализации называли инсульт.

Читайте также Умер Михаил Кокшенов – звезда фильмов "Спортлото-82" и "Земляки"

Однако издание "Комсомольская правда" связалось с директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Еленой Гильвановой, которая опровергла слухи об инсульте у актера. Она отметила, что звезда сейчас находится дома в квартире в Староконюшенном переулке.

По ее словам, он не жалуется на самочувствие, кроме как на боль в ногах. Армен Джигарханян планирует вернуться к работе в театре уже в августе этого года.

Напомним, что в конце апреля 2018 года Армен Джигарханян попал в одну из больниц Москвы с инфарктом. Тогда он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. После пережитого актер вернулся к репетициям в театре и неоднократно появлялся на сцене. Стоит отметить, что в течение 2018 года состояние его здоровья оставалось нестабильным, а госпитализацию он переживал еще четыре раза.

Что известно об Армене Джигарханяне?

Он советский, армянский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. 84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Он известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя" и десятки других. На его счету множество успешных ролей в театре и миллионы благодарных зрителей.