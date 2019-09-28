Армию США приводят в боевую готовность из-за премьеры фильма "Джокер"

Всех чрезвычайников, армию и полицию в Лос-Анджелесе приводят к максимальной боевой готовности, чтобы гарантировать порядок и безопасность во время демонстрации фильма "Джокер" в американских кинотеатрах.

Премьера фильма в США состоится 4 октября. Армия разослала в подразделения информацию о возможном нападении на кинотеатры во время демонстрации ленты, пишут в CNN.

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В полиции рассказали журналистам, что конкретных данных о каких-то угрозах в них нет. Однако в "закрытой" части интернета (так называемом "даркнете") появилась определенная информация, что заставляет усилить охрану кинотеатров.

Уже известно, что одна из сетей кинотеатров запретила зрителям на показе фильма "Джокер" носить любые карнавальные костюмы, маски или грим.



Так чем же фильм "Джокер" так напугал американских силовиков?

Почему в США поднялся такой переполох?

20 июля 2012 года вооруженный огнестрельным оружием Джеймс Холмс проник в кинотеатр в городе Аурора, где шел показ фильма о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

Мужчина открыл стрельбу, из-за которой погибли 12 человек, а раненых было аж 58. Тогда Warner Bros., которая сняла этот фильм, пожертвовала миллион долларов в фонд помощи семьям пострадавших.

А фильм "Джокер" 2019 года является сиквелом "Темного рыцаря".

7 сентября 2019 года "Джокер" получил "Золотого льва Святого Марка" на семьдесят шестом Венецианском кинофестивале.

Смотрите официальный украинский трейлер фильма "Джокер" 2019: