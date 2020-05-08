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Арнольд Шварценеггер разыграл поклонников забавным видео: в шпагате и с сигаретой в зубах

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Арнольд Шварценеггер разыграл поклонников забавным видео
Арнольд Шварценеггер разыграл поклонников забавным видео / Instagram / @schwarzenegger

72-летний американский бодибилдер и киноактер поражает своей физической формой несмотря на почтенный возраст. Арнольд Шварценеггер решил продемонстрировать собственную растяжку в поперечном шпагате. Это видео взорвало сеть, однако оказалось шуткой звезды.

Арнольд Шварценеггер занимался спортом на протяжении всей жизни и сейчас не изменяет себе. На личной странице в инстаграме знаменитость публикует многочисленные тренировки в тренажерном зале, показывая свою силу. Новым видео он стремился убедить, что гибкость также важна для спортсменов. Однако подчеркнул он это довольно необычным способом.

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На видео звезда боевиков о "Терминаторе" появился в поперечном шпагате на кухонном столе в собственном доме. Он показал, как следует тянуться в стороны, чтобы упражнения на растяжку были эффективными. Арнольд Шварценеггер прилагал немало усилий и отметил, что гордится собой. Стоит заметить, что на протяжении тренировки он держал папиросу в зубах.

Однако видео, которое взорвало сеть, было лишь розыгрышем актера. Ведь он отошел от кухонного стола, а "шпагат" остался на месте. Таким шуткой он изрядно развеселил и одновременно ошеломил поклонников, ведь они успели поверить в невероятную гибкость кумира.

Гибкость так же важна, как и силовые тренировки,
– лаконично прокомментировал Арнольд Шварценеггер курьезное видео.

Стоит отметить, что этот ролик действительно стал вирусным в сети, ведь меньше чем за сутки его посмотрели почти 3 миллиона пользователей. А на розыгрыш отреагировало немало звездных коллег в комментариях.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Арнольд Шварценеггер Новости LifeStyle
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