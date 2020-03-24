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Арнольд Шварценеггер ест с пони и осликом из одной тарелки: смешное видео

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Легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер присоединился к числу тех звезд, которые демонстрируют поклонникам свои занятия на карантине. Мужчина часто делится видео со своими домашними любимцами. На очередном ролике он показал, как ест с пони и осликом из одной тарелки.

Арнольд Шварценеггер, известный по роли в фильме "Терминатор", никогда не падает духом. Наоборот, в сложное для всей планеты время, он пытается развеселить своих поклонников и публикует забавные видео, которые активно обсуждают в сети. На днях актер поделился роликом, на котором ел вместе с пони и осликом.

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На видео он сидит за столом и ест салат. За этим процессом наблюдает милый пони. Арнольд решил угостить животное листьями салата. После этого к хозяину прибежал ослик, который также пожелал полакомиться вкусненьким.

После домашней тренировки заправляемся с Виски и Лулу,
– написал в публикации актер.

На странице Шварценеггера часто можно увидеть его домашних животных. Предлагаем вам посмотреть подборку интересных и веселых видео. Чуть ли не в каждой заметке "Терминатор" призывает подписчиков мыть руки и оставаться дома.

Отметим, по состоянию на 23 марта во всем мире подтвердили более 373 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 16 тысяч человек скончались, более чем 101 тысяча выздоровели.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости LifeStyle Арнольд Шварценеггер
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