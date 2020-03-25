Арнольд Шварценеггер пожертвовал 1 миллион долларов на нужды медиков в период пандемии

Еще один голливудский филантроп раскошелился на 1 миллион долларов на нужды врачей в связи с пандемией Covid-19. Арнольд Шварценеггер решил не "сидеть на диване и жаловаться", а самому повлиять на улучшение ситуации.

В своем инстаграме легендарный "железный Арни объяснил, что такой благотворительный взнос сможет помочь медикам в борьбе с новым вирусом.

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Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой в наших больницах. И я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов. И я надеюсь, что все вы, кто сможет, поддержат этих героев,

– заявил киноактер.

Шварценеггер также призвал своих сторонников присоединиться к благотворительности и пожертвовать средства в благотворительный фонд, конечная цель которого собрать 5 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на закупку масок, халатов, перчаток и других вещей первой необходимости для медиков по всему миру. Сейчас собрано 3, 4 миллиона долларов только за одни сутки.

Напомним, что ранее он публиковал миловидное видео, в котором учил своего домашнего любимца, собачку Черри, как правильно мыть лапки во время карантина. Киноактер также был вынужден отменить спортивный фестиваль The Arnold Sports Festival-за вспышки вируса в США. Напомним, что США сейчас находится на третьем месте в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом: 54 974 – зараженных лиц, 785 – летальных случаев и 379 – вылеченных людей.