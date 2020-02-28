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Арнольд Шварценеггер пришел на работу с ослами: смешное видео

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72-летний Арнольд Шварценеггер, имя которого сразу ассоциируется с неистребимым роботом Терминатором, поразил коллег забавной выходкой. Звезда голливудского кино привел на работу двух ослов.

Как оказалось, крепкий голливудский актер еще тот любитель животных. Поэтому 72-летний Шварценеггер решил познакомить со своими новыми друзьями – ослами – еще и своих коллег. На личной странице в инстаграме звезда "Терминатора" опубликовал короткое видео, просмотрев которое можно увидеть, как прошел его день вместе с животными.

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Сначала в ролике появляется актер, который ведет одного из ослов на поводке, а позади него его помощник со вторым животным. Ослики беспрепятственно передвигались по просторному офису и проводили время с коллегами Шварценеггера.

Позже на видео снова появился исполнитель роли Терминатора. Он сидел в кожаном кресле за столом и кормил животных печеньем. Как известно, у Арнольда Шварценеггера есть пони, которого зовут Виски, а теперь и осел Лулу. "На этот раз привел еще и Лулу", – прокомментировал свой приход в офис звезда Голливуда.

Что интересно, в компании знаменитости действует правило dog friendly, которое означает, что сотрудники могут приходить на работу со своими домашними любимцами. Даже, если это ослы.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Арнольд Шварценеггер Голливуд
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