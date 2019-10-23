Арнольд Шварценеггер признался, что едва не умер во время операции

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не скрывал, что имеет врожденные проблемы с сердцем. Поэтому в 2018 году он сделал операцию, которая едва не завершилась смертью.

Как актер рассказал журналистам Mirror, в марте 2018-го он прошел плановое обследование, а врачи назначили ему несложную операцию. Однако во время замены сердечного клапана, установленного еще в 1997 году, состояние Арнольда Шварценеггера резко ухудшилось, а медикам едва удалось его спасти.

Читайте также: Арнольд Шварценеггер записал рэп-песню о своей жизни: неожиданное видео

Что известно о болезни Арнольда Шварценеггера? О врожденных проблемах с сердцем у Арнольда Шварценеггера заговорили в конце марта 2018 года. Тогда, по данным TMZ, он пережил уже шестую операцию. К счастью, врачи были готовы к тому, что состояние актера могло ухудшиться, так как с одним клапаном он прожил более 20 лет. Диагностировали недуг еще в далеком 1977 году. По словам Арнольда Шварценеггера, это семейная болезнь, которая передалась ему генетически.

Однако, как признался знаменитый американец, оказавшись на грани смерти, он не думал о прошлом. Единственное, что волновало Арнольда Шварценеггера в то время, это то, что актер не сможет сыграть свою долгожданную роль в продолжении "Терминатора".

Это было своего рода сюрпризом. Я никогда не боюсь этих вещей. В течение минуты я волновался, что это произошло накануне съемок "Терминатора 6", но сразу понял, что фильм – хороший способ вернуться в форму снова,

– признался Арнольд Шварценеггер.

Уже через неделю после операции 72-летний актер возобновил свои тренировки в спортивном зале, чтобы в киноленте выглядеть более убедительно. Фильм "Терминатор: Темные судьбы" выйдет в последний день октября. Поэтому в СМИ подозревают, что откровенные и довольно жуткие воспоминания Арнольда Шварценеггера – это своеобразный способ привлечь внимание людей к новинке кино.

"Терминатор: Темные судьбы": что известно о фильме?

Это долгожданная кинолента, которая станет продолжением легендарной франшизы. В новом фильме появятся известные главные герои киноленты – Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.

Сюжет будет продолжением фильма "Терминатор 2: Судный день". Прошло 27 лет с тех пор, как Сара Конор спасала своего сына от терминатора, запрограммированного на убийство. За это время технологии усовершенствовались, а главной героине придется возглавить борьбу против нового модифицированного терминатора. В фильме также появится 18-летняя девушка из Мексики, которую сыграла колумбийка Наталия Рейс.

Экранизировать знаменитую историю взялся сценарист Джеймс Камерон. Для него это уже третья кинолента этой франшизы. Дата выхода фильма несколько раз переносилась, а по последним данным это произойдет 31 октября 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "Терминатор: Темные судьбы": видео