Арнольд Шварценеггер рассказал, обратится ли в суд из-за нападения в Африке
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер после дерзкого нападения в Африке продолжает принимать сотни сообщений от поклонников. На этот раз подписчиков блога экс-губернатора интересует вопрос, подаст ли он в суд на мужчину, который набросился на него во время спортивного мероприятия.
Как признался Арнольд Шварценеггер в сети, он не намерен обращаться к служителям Фемиды и разжигать еще больший конфликт. Актер убежден, что неизвестный, который публично совершил на него нападение, должен задуматься о своей жизни и начать ее менять. А вот сам 71-летний голливудский "Терминатор" не планирует останавливаться и продолжает свою работу в благотворительной сфере.
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Многие из вас спрашивает, поэтому считаю своим долгом прокомментировать: я не буду выдвигать обвинений. Я думаю, что для него это уже и так было тревожным сигналом о том, что пора в жизни что-то менять. Я просто продолжаю заниматься своими делами и считаю лучше сфокусировать свое внимание на тысячах прекрасных атлетов, которых мне посчастливилось встретить на соревнованиях Arnold Sports,
– рассказал Арнольд Шварценеггер.
Что случилось с Арнольдом Шварценеггером?
Нападение на американского актера и экс-политика произошел в субботу, 18 мая, во время его поездки в Африку. После спортивных соревнований Арнольд Шварценеггер стоял и общался с поклонниками, когда вдруг неизвестный подбежал и ударил его ногами. Видео сразу же стало вирусным, а сам актер пояснил, что не пострадал от нападения. В подтверждение своих слов он опубликовал ролик, снятый с другого ракурса, где видно, как злоумышленник упал после удара, а охранники за считанные секунды его задержали.
По информации правоохранителей, мужчина уже не впервые попадает в скандальные ситуации. Недавно его уже задерживали за нападение на человека, однако деталей этого преступления не разглашают.