Арнольд Шварценеггер впервые прокомментировал помолвку своей дочери с Крисом Прэттом

Голливудский "Терминатор" Арнольд Шварценеггер готовится к свадьбе. Его дочь Кэтрин выходит замуж за актера Криса Прэтта. Впервые звездный отец прокомментировал помолвку.

В середине декабря 2018 года Голливуд взорвался новостью: актер Крис Прэтт, который сыграл главную роль в фильме "Стражи галактики", решил жениться. Его избранницей стала дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

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До сих пор звездный отец не комментировал помолвку, однако журналисты канала Extra сумели взять эксклюзивный комментарий. В интервью Арнольд Шварценеггер признался, что перед помолвкой Прэтт пришел к нему и получил благословение. Только после этого голливудский актер вручил Кэтрин кольцо.

Кроме этого, актер рассказал, что полностью одобряет выбор дочери и рад за будущих супругов. Сама же Кэтрин очень счастлива, поэтому Арнольд Шварценеггер в восторге от предстоящей свадьбы.

Это было просто фантастически! Кэтрин так счастлива! Они оба светятся от счастья. Крис – отличный парень. Они отлично смотрятся вместе, поэтому я желаю им только успеха,

– признался Арнольд Шварценеггер.

Не скрывает своего восторга от помолвки Криса Прэтта и его экс-супруга Анна Фарис. Она искренне пожелала паре счастья и заявила, что не будет препятствовать актеру и Кэтрин Шварценеггер проводить время с ее сыном.

Что известно о романе Криса Прэтта и Кэтрин Шварценеггер?​

Пара засветилась на совместной прогулке в Санта-Барбаре еще в июне 2018 года. Однако комментировать романтические отношения как Крис, так и Кэтрин отказывались. Через полгода звезды решились рассказать миру о своем романе, опубликовав в сети совместные фото. Уже через месяц после этого Кэтрин Шварценеггер получила кольцо от Криса Пратта и начала подготовку к свадьбе.



Для Кэтрин это свадьба будет первой. А вот Прэтт был женат на актрисе Анне Фарис до августа 2017 года. Экс-супруги воспитывают сына Джека.