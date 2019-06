Арнольд Шварценеггер записал рэп-песню о своей жизни: неожиданное видео

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не прекращает удивлять поклонников. На днях в сети появилось видео, на котором он зачитал рэп.

Композицию актер записал совместно с австрийским певцом Андреасом Габальеро. Премьера клипа "Pump It Up" состоялась на YouTube-канале артиста и была своеобразной рекламой новой части киноленты "Терминатор", которая выйдет на экраны в октябре 2019 года.

В треке речь идет о жизни и величайших достижениях в творчестве Арнольда Шварценеггера. На примере актера авторы песни хотели показать слушателям, что никогда не стоит сдаваться, но зато уверенно идти к цели. Мотивационный мотив нашел место и в клипе: Арнольд Шварценеггер предстал на архивных кадрах и показал, что и в 71 наслаждается жизнью, занимается спортом и продолжает достигать новые высоты.

Неожиданный ролик ошеломил поклонников актера. Никто из подписчиков блога Арнольда Шварценеггера и предположить не мог, что их кумир с легкостью зачитает рэп. При этом голливудский "Терминатор" повторил легендарные фразы из фильма "Hasta la vista, baby" и "I will be back".

Смотрите клип к песне Арнольда Шварценеггера и Андреаса Габальєро "Pump It Up": видео

Арнольд Шварценеггер и Андреас Габальеро – "Pump It Up": текст песни

Hasta la vista, baby

He was born in Austria, he had a dream to become a star

A poor young guy, but never shy

Said, "Here I am, hold on"

He sounded calm lifts when pain come on

Pump it up don't bring it down

Made a treck to the United States, first time worn American shades

A hard working man but only nineteen when he became a steel machine

In the Gold's Gym of Venice Beach town, pump it up don't bring it down

"I'll be back"

Terminator, superstar, they called you Conon the Barbarian

Pumping iron, steel machine, living legend, ever green

Governator, Mr Universe, Olympia

American Idol, worldwide played, hollywood's calling

And he gets paid, hired in the Empired State

A rising star and there he said, "I'm Hercules in Manhatten

Down Town, pump it up, don't bring it down

Hey I'm Arnold Schwarzenegger, listen carefully

Dig deep down and ask yourself, "Who do I want to be?"

Not what but who if you believe success will come to you

Work like hell, trust yourself and all you're dreams come true

Break some rules, not the law, don't be afraid to fail

You have to think outside the box, I say no pain, no gain

I don't wanna hear it can't be done, give always something back

My name is Arnold Schwarzenegger, I'll be back

Terminator, superstar, they called you Conon the Barbarian

Pumping iron, steel machine, living legend, ever green

Governator, Mr Universe, Olympia

Years gone by and the movie star, proudly ran for governer

You need to go specifically, turn your vision into reality

It's why the president of the special olympics praised

Arnold 'till the end of days

Hasta la vista, baby

Terminator, superstar, hasta la vista

Hey I'm Arnold Schwarzenegger, listen carefully

Dig deep down and ask yourself, "Who do I want to be?"

Not what but who if you believe success will come to you

Work like hell, trust yourself and all you're dreams come true

Break some rules, not the law, don't be afraid to fail

You have to think outside the box, I say no pain, no gain

I don't wanna hear it can't be done, give always something back

My name is Arnold Schwarzenegger, I'll be back