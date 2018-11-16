Ароматное овощное рагу с грибами: рецепт блюда

Многие из украинцев являются страстными сторонниками тушеных овощей. Им обязательно придётся по вкусу душистое рагу с овощами и шампиньонами.

Приготовление этого блюда имеет множество рецептов, ведь каждая хозяйка добавляет к нему именно те овощи, которые нравятся её родным. Журналисты LifeStyle 24 решили поделиться одним из многочисленных вариантов приготовления рагу с овощами.

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Ингредиенты:

картофель – 400 г,

морковь – 4 шт.,

лук,

шампиньоны – 300 г,

помидоры – 2 шт.,

перец болгарский,

специи.

Помойте и нарежьте овощи кубиками. На масле поджарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и картофель. Обжарьте все в течение 10 минут, накрыв сковороду крышкой. Посолите и поперчите овощи.

Когда картофель станет мягким, добавьте измельченные шампиньоны, перец болгарский и помидоры. Тщательно все перемешайте и протушите на легком огне до полной готовности овощей. Подавайте блюдо с зеленью.