Ароматное овощное рагу с грибами: рецепт блюда

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Овощное рагу с грибами
Овощное рагу с грибами / rud.ua

Многие из украинцев являются страстными сторонниками тушеных овощей. Им обязательно придётся по вкусу душистое рагу с овощами и шампиньонами.

Приготовление этого блюда имеет множество рецептов, ведь каждая хозяйка добавляет к нему именно те овощи, которые нравятся её родным. Журналисты LifeStyle 24 решили поделиться одним из многочисленных вариантов приготовления рагу с овощами.

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Как приготовить овощное рагу с грибами: рецепт блюда

Ингредиенты:
картофель – 400 г,
морковь – 4 шт.,
лук,
шампиньоны – 300 г,
помидоры – 2 шт.,
перец болгарский,
специи.

Помойте и нарежьте овощи кубиками. На масле поджарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и картофель. Обжарьте все в течение 10 минут, накрыв сковороду крышкой. Посолите и поперчите овощи.

Когда картофель станет мягким, добавьте измельченные шампиньоны, перец болгарский и помидоры. Тщательно все перемешайте и протушите на легком огне до полной готовности овощей. Подавайте блюдо с зеленью.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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