Арсен Мирзоян снялся в клипе с полностью обнаженной девушкой: видео 18+

Украинский певец Арсен Мирзоян несколько смутил своих поклонников откровенным клипом. Артист снял в ролике "Незнайомці" полностью обнаженную девушку.

Клип уже появился на ютуб-канале Арсена Мирзояна и постепенно покоряет сеть. Режиссером видео выступил Олег Борщевский, который и предложил воплотить незаурядную историю любви в стиле фильма "Интерстеллар".

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Арсен Мирзоян со своей коллегой перевоплотились в космонавтов. По словам Олега Борщевского, снятие ролика происходило летом, поэтому из-за жары процесс был достаточно непростым. В середине видео девушка, сыгравшая одну из главных ролей, предстала перед камерами полностью обнаженной.

"К этому клипу у меня особое отношение, потому что дался нам он не просто. Мы снимали летом при температуре 35 градусов: было не просто жарко от солнца, но и черный уголь жарил снизу как печка. Вода выпивалась литрами, время от времени кто-то обливался из шланга пожарной машины, дежурившей для безопасности. Через 2 часа сердце билось как сумасшедшее, нарастала нервозность и терялось ощущение контроля реальности", – поделился режиссер.

Однако несмотря на такие воспоминания ролик получился очень эффектным. Кроме Арсена Мирзояна и Анны Розпутней, в клипе "Незнайомці" можно увидеть дочь артиста и Тони Матвиенко – Нину.

Смотрите клип к песне Арсена Мирзояна "Незнайомці": видео 18+

Арсен Мирзоян – "Незнайомці": текст песни

Випий зі мною хоч кави

День починати з нуля

І я не знаю як тобі сказати

Ти небо, я твоя земля

Припев:

А хочеш я буду лагідним сонцем

Посеред люди сором згорить

А хочеш без світла як незнайомці

І далі нехай болить

Досі в полоні і вільний

І зупиняється час

Серед вагань божевілля

Ти ліки – отрута мені водночас

Припев:

А хочеш я буду лагідним сонцем

Посеред люди сором згорить

А хочеш без світла як незнайомці

І далі нехай болить

А хочеш я буду лагідним сонцем

Посеред люди сором згорить

А хочеш без світла як незнайомці

І далі нехай болить

Випий зі мною хоч кави

День починати з нуля

І я не знаю як тобі сказати

Ти небо я твоя земля