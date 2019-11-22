Арсен Мирзоян снялся в клипе с полностью обнаженной девушкой: видео 18+

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Арсен Мирзоян представил клип "Незнайомці": 18+ / Instagram / @arsen_mirzoian

Украинский певец Арсен Мирзоян несколько смутил своих поклонников откровенным клипом. Артист снял в ролике "Незнайомці" полностью обнаженную девушку.

Клип уже появился на ютуб-канале Арсена Мирзояна и постепенно покоряет сеть. Режиссером видео выступил Олег Борщевский, который и предложил воплотить незаурядную историю любви в стиле фильма "Интерстеллар".

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Арсен Мирзоян со своей коллегой перевоплотились в космонавтов. По словам Олега Борщевского, снятие ролика происходило летом, поэтому из-за жары процесс был достаточно непростым. В середине видео девушка, сыгравшая одну из главных ролей, предстала перед камерами полностью обнаженной.

"К этому клипу у меня особое отношение, потому что дался нам он не просто. Мы снимали летом при температуре 35 градусов: было не просто жарко от солнца, но и черный уголь жарил снизу как печка. Вода выпивалась литрами, время от времени кто-то обливался из шланга пожарной машины, дежурившей для безопасности. Через 2 часа сердце билось как сумасшедшее, нарастала нервозность и терялось ощущение контроля реальности", – поделился режиссер.

Однако несмотря на такие воспоминания ролик получился очень эффектным. Кроме Арсена Мирзояна и Анны Розпутней, в клипе "Незнайомці" можно увидеть дочь артиста и Тони Матвиенко – Нину.

Смотрите клип к песне Арсена Мирзояна "Незнайомці": видео 18+

Арсен Мирзоян – "Незнайомці": текст песни

Випий зі мною хоч кави
День починати з нуля
І я не знаю як тобі сказати
Ти небо, я твоя земля

Припев: 

А хочеш я буду лагідним сонцем
Посеред люди сором згорить
А хочеш без світла як незнайомці
І далі нехай болить

Досі в полоні і вільний
І зупиняється час
Серед вагань божевілля
Ти ліки – отрута мені водночас

Припев:

А хочеш я буду лагідним сонцем
Посеред люди сором згорить
А хочеш без світла як незнайомці
І далі нехай болить

А хочеш я буду лагідним сонцем
Посеред люди сором згорить
А хочеш без світла як незнайомці
І далі нехай болить

Випий зі мною хоч кави
День починати з нуля
І я не знаю як тобі сказати
Ти небо я твоя земля

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
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