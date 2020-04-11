Арт-фестиваль Burning Man отменили из-за пандемии коронавируса: мероприятие может пройти онлайн

Ежегодный американский фестиваль музыки и искусства Burning Man пришлось отменить из-за стремительного распространения коронавируса. Организаторы планируют перенести Black Rock City, которое ежегодно строится в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, в онлайн формат.

Представники масштабного арт-заходу в офіційній заяві оголосили про скасування Burning Man – "Палаюча людина", який цьогоріч мав відбутися з 30 серпня по 7 вересня. Організатори зважилися на таке рішення задля збереження здоров'я своїх шанувальників, персоналу та суддівського корпусу.

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"Після обговорення і ретельного розляду ми прийняли складне рішення не будувати Black Rock City 2020 року. Враховуючи хворобливу реальність COVID-19, ми вважаємо це рішення правильним у період найбільш глобального виклику сучасності", – йдеться у заяві.

Проте організатори Burning Man оголосили, що замість пустелі Блек-Рок у штаті Невада локацією для містечка Black Rock City оберуть простори інтернету. Вони попереджають, що подібна спроба проведення заходу онлайн може обернутися для них як великою помилкою, так і захопливим успіхом.

Представники арт-фестивалю зазначили, що повернуть кошти за вже придбані квитки, проте водночас заклиають пожертвувати частину суми заради проведення Burning Man в новому віртуальному форматі.

Що відомо про Burning Man?Арт-фестиваль присвячений сучасному мистецтву і самовираженню. Його традиційно проводиться з 1986 року в пустелі Блек-Рок в штаті Невада. У рамках Burning Man впродовж тижня в пустелі встановлюють вражаючі твори сучасного мистецтва. Наприкінці фестивалю на очах багатотисячної аудиторії організатори спалюють величезну дерев'яну людську фігуру, що й дало назву для заходу.