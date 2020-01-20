Артем Пивоваров поделился лайфхаками, как преодолевать стресс

Каждый человек едва ли не ежедневно сталкивается со стрессовыми ситуациями. Знаменитости – не исключение. Популярный украинский певец Артем Пивоваров решил поделиться своими лайфхаками и рассказать, как он преодолевает стрессы.

Артист стал участником нового сезона шоу "СуперИнтуиция", выходящего на Новом канале. Во время съемок проекта Артем Пивоваров был сосредоточен и слишком спокоен. А вот в жизни, по его словам, сохранять спокойствие бывает сложно. Однако у него есть свои секреты по преодолению стресса. Артем Пивоваров заявил, что медитирует и занимается спортом, что помогает ему преодолевать трудности и избегать конфликтных ситуаций.

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"Мне сложно оценить степень моей конфликтности, но, конечно, бывают ситуации, которые раздражают. Стараюсь справляться со стрессом и агрессией различными методами. Делюсь! Я медитирую, занимаюсь восточными единоборствами, сгоняю злость в спаррингах. Поэтому в моменты, когда чувствую желание кому-то нагрубить или насолить, сразу же стараюсь это желание пресечь. В любых негативных ситуациях стараюсь рассуждать здраво и выходить из них без ущерба для себя или оппонента", – рассказал Артем Пивоваров.

Интересно, что на такое признание артиста вдохновила профессия незнакомки, которая была участницей шоу. Девушка профессионально учит людей правильно ссориться. Такая профессия удивила Артема Пивоварова и Мишель Андраде, которые стали конкурентами на "СуперИнтуиции".



Артем Пивоваров стал участником "СуперИнтуиции" / пресс-служба

Вероятно, лайфхаки Артема Пивоварова и действительно работают, ведь за 9 лет музыкальной карьеры не найти случаев его публичных конфликтов с коллегами. Какими же скандалами отметились украинские звезды в 2019 году – читайте здесь.