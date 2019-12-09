Артист Morgenshtern во время выступления в Одессе назвал день траура "е**ной показухой"

Российский музыкант и блогер Morgenshtern (Алишер Тагирович Моргенштерн) дал концерт в Украине в Одессе 8 декабря. Несмотря на официально объявленный день траура в связи с трагедией в Одесском колледже, артист назвал произошедшее "е**ной показухой".

Видеосообшение с возмутительным заявлением россиянина Morgenshtern опубликовали на фейсбук-странице "Подслушано Одесса". Стоит добавить, что его слова поддержали все присутствующие в концертном зале.

К теме: Личное становится публичным: кто из звезд опозорился из-за скандальных постов в сети

Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б***ь, крика. Какого х*я пожарных проверок нет в городе?

– сказал артист.

Смотрите видео Morgenshtern на концерте в Одессе:

Комментаторы в фейсбук-заметке высказались относительно заявления, не понимая, почему присутствующие на концерте решили громкими криками поддержать россиянина. "Один идиот на сцене и толпа в зале... Ладно, вы пришли на концерт с заранее купленными билетами. Но поддержать фразу, которую оно говорит, криками одобрения. Куда мы катимся...", – отметил пользователь сети.

Другие же добавляют, что не все в курсе трагических событий, поэтому обвинять Morgenshtern ни в чем нельзя: "Кошмар кошмаром, но с чего вы взяли, что он в курсе событий? Я не оправдываю его и уж тем более не слушаю такой бред, но даже у меня полно знакомых, которые не в курсе этих событий, потому что банально не следят за новостями и не подписаны на группы Одесские... Здесь скорее вина организаторов и менеджеров, которые не предупредили исполнителя, хотя кто знает..."

Все о пожаре в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии



Реакция пользователей социальных сетей фразу Morgenshtern / Скриншот с фейсбука

Что известно о трагедии в Одессе?

Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар. Его площадь заняла почти 4 тысячи квадратных метров. По состоянию на 9 декабря количество жертв пожара достигло 12 человек. Среди вероятных причин пожара называют аварийную работу электрооборудования или преднамеренный поджог. Из-за смертельного пожара в колледже Одессы 8 декабря объявили днем ​​всеукраинского траура.