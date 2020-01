Артисты Mozgi Entertainment представили совместную рождественскую песню "20s": смотрите клип

Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой собрал всех подопечных для музыкального рождественского поздравления с новым десятилетием. В зажигательном клипе на украиноязычный трек появились популярные группы "Mozgi", "Время и Стекло" и певица боливийского происхождения Michelle Andrade.

Вчера, 7 января, на Рождество артисты продюсерского центра Mozgi Entertainment представили свой рождественский подарок для всех поклонников. В колоритном видео появились одни из самых популярных звезд отечественной сцены – "Mozgi", "Время и Стекло" и Michelle Andrade.

В душевном видео знаменитости собрались за праздничным новогодним столом, обменялись подарками и устроили зажигательную вечеринку у елки. Песня "20s" стала своеобразным итогом плодотворной творческой деятельности исполнителей в течение предыдущего десятилетия. Артисты выразили надежду, что к 2020 год станет не менее успешным для каждого из них.

Пусть ваши 20-е будут самыми-самыми-самыми! Merry Christmas and Happy New Year from MOZGI, Время и Стекло, Michelle Andrade,

– прокомментировали премьеру.

Авторами музыки к украиноязычному синглу стали Потап и Позитив, а современный текст – традиционно дело рук Алексея Потапенко.

All stars MOZGI Ent. – 20s: смотрите клип онлайн

All stars MOZGI Ent. – 20s: текст песни

Прощавай наш 19-тий.

У тік-току були танці, ми

Одягали інста-маски.

Лайки, репости, все було як в казці.

Ми вітаємо 20-ті

Челенджами, стікер паками,

Влогами і сторісами, ми самі

Дорослими стали всі з вами.

Просто починається нова епоха

І передчуття нас всіх хвилює трохи.

Як там буде, у 2020

Будуть люди на нас так само підписуватись.

Хапай долю за контент, не чекай, бери.

Хай ростуть з нами наші сабскрайбери.

Ми вас вразимо не раз, всім своїм гуртом.

З Новим роком наші люди і Різдвом.

Агов су**и.

Піднімайте ручки.

Віддавай все лаве. А ну знімай каблучку.

Не гони, гони прикраси і кидай в мішок.

Дітям подарунки віддавати я пійшов.

У новому все по-новому,

Зі своїми вдома, тому забувай про втому

І роботу посилай, у 20-му все буде най-най-най!

2020

Кожен пацик,

Кожна дівчина,

Танцює наші танці,

Наші треки,

Наші теги

Ставить.

Хто не розуміє наших текстів навіть

2 нуль, 2 нуль у нас все буде нормуль.

2 нуль, 2 нуль, любов ти нашу відчуй.

2 нуль, 2 нуль, від диму білий ваш буль.

2 нуль, 2 нуль, а нам сигналить патруль

Прощавай наш 19-тий.

У тік-току були танці, ми

Одягали інста-маски,

Лайки, репости, все було як в казці.

Ми вітаємо 20-ті

Челенджами, стікер паками,

Влогами і сторісами, ми самі

Дорослими стали всі з вами.