Артисты Mozgi Entertainment представили совместную рождественскую песню "20s": смотрите клип
Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой собрал всех подопечных для музыкального рождественского поздравления с новым десятилетием. В зажигательном клипе на украиноязычный трек появились популярные группы "Mozgi", "Время и Стекло" и певица боливийского происхождения Michelle Andrade.
Вчера, 7 января, на Рождество артисты продюсерского центра Mozgi Entertainment представили свой рождественский подарок для всех поклонников. В колоритном видео появились одни из самых популярных звезд отечественной сцены – "Mozgi", "Время и Стекло" и Michelle Andrade.
Читайте также: KAZKA выпустила новый хит "Рождественская": смотрите видеоклип
В душевном видео знаменитости собрались за праздничным новогодним столом, обменялись подарками и устроили зажигательную вечеринку у елки. Песня "20s" стала своеобразным итогом плодотворной творческой деятельности исполнителей в течение предыдущего десятилетия. Артисты выразили надежду, что к 2020 год станет не менее успешным для каждого из них.
Пусть ваши 20-е будут самыми-самыми-самыми! Merry Christmas and Happy New Year from MOZGI, Время и Стекло, Michelle Andrade,
– прокомментировали премьеру.
Авторами музыки к украиноязычному синглу стали Потап и Позитив, а современный текст – традиционно дело рук Алексея Потапенко.
All stars MOZGI Ent. – 20s: смотрите клип онлайн
All stars MOZGI Ent. – 20s: текст песни
Прощавай наш 19-тий.
У тік-току були танці, ми
Одягали інста-маски.
Лайки, репости, все було як в казці.
Ми вітаємо 20-ті
Челенджами, стікер паками,
Влогами і сторісами, ми самі
Дорослими стали всі з вами.
Просто починається нова епоха
І передчуття нас всіх хвилює трохи.
Як там буде, у 2020
Будуть люди на нас так само підписуватись.
Хапай долю за контент, не чекай, бери.
Хай ростуть з нами наші сабскрайбери.
Ми вас вразимо не раз, всім своїм гуртом.
З Новим роком наші люди і Різдвом.
Агов су**и.
Піднімайте ручки.
Віддавай все лаве. А ну знімай каблучку.
Не гони, гони прикраси і кидай в мішок.
Дітям подарунки віддавати я пійшов.
У новому все по-новому,
Зі своїми вдома, тому забувай про втому
І роботу посилай, у 20-му все буде най-най-най!
2020
Кожен пацик,
Кожна дівчина,
Танцює наші танці,
Наші треки,
Наші теги
Ставить.
Хто не розуміє наших текстів навіть
2 нуль, 2 нуль у нас все буде нормуль.
2 нуль, 2 нуль, любов ти нашу відчуй.
2 нуль, 2 нуль, від диму білий ваш буль.
2 нуль, 2 нуль, а нам сигналить патруль
Прощавай наш 19-тий.
У тік-току були танці, ми
Одягали інста-маски,
Лайки, репости, все було як в казці.
Ми вітаємо 20-ті
Челенджами, стікер паками,
Влогами і сторісами, ми самі
Дорослими стали всі з вами.