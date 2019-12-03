Ассоль опровергла слухи о беременности: эффектное фото

Украинская певица Катя Гуменюк, более известна, как Ассоль, публично опровергла слухи о беременности. Артистка, которая сейчас выступает под псевдонимом katya, показала идеальный пресс.

Предположение о беременности Ассоль вызвало ее появление на вечеринке "Ночь химер". Для светского события артистка надела роскошное приталенное платье, расшитое пайетками. Розовый наряд от Elisabetta Franchi эффектно смотрелся на звезде. Однако в сети заметили округлый живот Ассоль, о чем сразу же начали писать отечественные издания. Ответ певицы не задержался.

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Ассоль в роскошном вечернем платье спровоцировала слухи о беременности / Viva

В инстаграм-сторис Ассоль показала селфи, сделанное в ее доме. Артистка предстала перед зеркалом в спортивном костюме и обнажила свой идеальный пресс. Поэтому журналистам не оставалось ничего, как опровергать свои предположения, ведь округлый живот Ассоль был вызван неудачным ракурсом для фото или визуальным обманом из-за пайеток.



Ассоль опровергла слухи о беременности / Instagram / @assolmusic

Что известно о личной жизни Ассоль?

25-летняя Катя Гуменюк вышла замуж за своего друга детства Артема Тараненко. Пара объявила о помолвке в мае 2018-го. Артем Тараненко решился сделать предложение звезде после 2 лет отношений.



История любви Ассоль растрогала сеть, ведь девушка со своим избранником знакома с детства. Образование Артем получил в лондонском университете Coventry, где получил диплом бизнес-аналитика. После завершения учебы он вернулся в Киев и сделал певице предложение. Свадьба пары состоялось 19 сентября 2019 года. Церемония прошла в роскошном зале Regent Hill, куда Катя и Артем призвали около 150 гостей. К алтарю артистка пошла в роскошном платье от британского бренда.