Ассоль опровергла слухи о беременности: эффектное фото

117 Читати новину українською
Ассоль опровергла слухи о беременности / Instagram / @assolmusic

Украинская певица Катя Гуменюк, более известна, как Ассоль, публично опровергла слухи о беременности. Артистка, которая сейчас выступает под псевдонимом katya, показала идеальный пресс.

Предположение о беременности Ассоль вызвало ее появление на вечеринке "Ночь химер". Для светского события артистка надела роскошное приталенное платье, расшитое пайетками. Розовый наряд от Elisabetta Franchi эффектно смотрелся на звезде. Однако в сети заметили округлый живот Ассоль, о чем сразу же начали писать отечественные издания. Ответ певицы не задержался.

Читайте также: Ассоль возвращается на сцену: артистка презентовала дебютный клип после творческой паузы


Ассоль в роскошном вечернем платье спровоцировала слухи о беременности / Viva

В инстаграм-сторис Ассоль показала селфи, сделанное в ее доме. Артистка предстала перед зеркалом в спортивном костюме и обнажила свой идеальный пресс. Поэтому журналистам не оставалось ничего, как опровергать свои предположения, ведь округлый живот Ассоль был вызван неудачным ракурсом для фото или визуальным обманом из-за пайеток.

Ассоль спростувала чутки про вагітність
Ассоль опровергла слухи о беременности / Instagram / @assolmusic

Что известно о личной жизни Ассоль?
25-летняя Катя Гуменюк вышла замуж за своего друга детства Артема Тараненко. Пара объявила о помолвке в мае 2018-го. Артем Тараненко решился сделать предложение звезде после 2 лет отношений.

История любви Ассоль растрогала сеть, ведь девушка со своим избранником знакома с детства. Образование Артем получил в лондонском университете Coventry, где получил диплом бизнес-аналитика. После завершения учебы он вернулся в Киев и сделал певице предложение. Свадьба пары состоялось 19 сентября 2019 года. Церемония прошла в роскошном зале Regent Hill, куда Катя и Артем призвали около 150 гостей. К алтарю артистка пошла в роскошном платье от британского бренда.

Елітні авто та маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні Михайло Гичка
сегодня
2909
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Звездные мамы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:00 Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
Яніна Ткачук 1603
сегодня 09:00 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 6351
2 декабря 17:30 Тренды зимы 2019-2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 748
2 декабря 14:30 Музыкальные новинки ноября: 10 песен и альбомов, которые нельзя пропустить
Олена Булан 155
2 декабря 14:03 Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
Квітослава Туз 44868
Новости
Больше новостей
Залиште відгук