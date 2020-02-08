Assol ошеломила выступлением на Нацотборе Евровидения: видео

Екатерина Гуменюк, которая в 5 лет покорила отечественную сцену, выступила под номером 8 и завершила конкурсную часть Нацотбора Евровидения-2020 песней Save It. Девушка появилась на сцене в нежном образе, который, по мнению судей, не отвечал месседжу трека.

В свои 25 лет Assol уже почувствовала вкус грандиозной популярности, ведь семелетней установила рекорд и запомнилась зрителям, как самая молодая исполнительница, которая выпустила свой компакт-диск, дала сольный концерт и даже снимала клипы. На счету звезды десятки успешных концертов и три студийных альбома. Теперь девушка решила покорить международный олимп песенного конкурса Евровидение, представив Украину с зажигательной песней Save It.

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Главный месседж ее сингла – начни с себя, чтобы помочь миру и уменьшить пагубное влияние людей на окружающую среду: "Моя песня не просто о глобальных проблемах – она ​​о нас". На сцену Assol вышла в легком нежном образе. Она надела шелковое мини-платье белого цвета из эко-материалов с воздушным шлейфом. Свой look певица дополнила многочисленными массивными украшениями и насыщенным макияжем. Пикантной деталью ее наряда стало откровенное декольте.

Судьи отметили, что детский успех повлиял на творческую карьеру Assol, которой стоит продолжать свой музыкальный поиск. Также, по мнению Виталия Дроздова, постановка совсем не соответствует глубокому месседжу песни и актуальной проблематике. Андрей Данилко заверил, что выступление исполнительницы штамповое и слишком стандартное. Тине Кароль было мало грубости и остроты, звезда не заметила общественного вызова.

Assol – Save It. на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Что известно про Assol?Екатерина Гуменюк занимается музыкой с детства. В 5 лет вышла на сцену под псевдонимом Assol. Первый видеоклип сняла на довольно известную песню "Алые паруса". В 2016 году принимала участие в талант-шоу "Голос страны". Через 3 года, получив образование за рубежом, девушка вернулась в Украину на музыкальную сцену и перезапустила творчество. Певица выпустила песню "Тебе", которую посвятила мужу, и сняла романтический клип.