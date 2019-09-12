Ассоль показала, как праздновала девичник с подругами в Турции: яркие фото

48 Читати новину українською
Ассоль с подругами
Ассоль с подругами / Instagram / @assolmusic

Звездная невеста Екатерина Гуменюк, более известная как певица Ассоль, уже скоро станет счастливой женой любимого мужа. Традиционно накануне пышного празднования она вместе с подругами отправилась на девичник, чтобы попрощаться со своей "свободой".

Уже 19 сентября 25-летняя Екатерина Гуменюк пойдет к алтарю в роскошном дизайнерском платье, которое она едва не потеряла во время перелета. Поэтому за несколько недель до свадьбы, как и все девушки, певица отпраздновала девичник. Яркие фотографии Ассоль с подругами появились на ее странице в Instagram.

Читайте также: Певица Ассоль выходит замуж: известна дата церемонии

Как сообщает издание Радио Люкс, вечеринку с подругами Екатерина Гуменюк организовывала сама, поскольку сюрпризы ей не очень нравится.

Я не люблю сюрпризов, поэтому сама подробно планировала девичник. Специально из Лондона для своей #teambride привезла милые именные халаты. А еще мы сделали специальные кастомные джинсовые курточки для праздника! Первый день у нас был сплошной фотосессией, мы хотели зафиксировать события этих дней максимально,
– призналась Ассоль.

Также она добавила, что в аэропорту девушки подарили ей чемодан с портативным зарядным устройством, в котором было еще немало подарков для ее будущего медового месяца.

 

blog_ava
Гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака
сегодня
1939
Теги: Звездные свадьбы LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Теракты 11 сентября в США: реакция Мелании Трамп и американских звезд на трагедию
11 сентября 20:24 Теракты 11 сентября в США: реакция Мелании Трамп и американских звезд на трагедию
155
Лондонская выставка платьев Dior побила рекорд: эксклюзивные фото и видео
10 сентября 18:33 Лондонская выставка платьев Dior побила рекорд: эксклюзивные фото и видео
Анастасія Манюхіна 358
Миллионные состояния, стриптизерши и самолет для кошки: какой была жизнь Карла Лагерфельда
10 сентября 12:36 Миллионные состояния, стриптизерши и самолет для кошки: какой была жизнь Карла Лагерфельда
1069
Кожа, блеск и принты: топ-5 трендов на осень от Tommy Hilfiger
9 сентября 16:01 Кожа, блеск и принты: топ-5 трендов на осень от Tommy Hilfiger
216
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
9 сентября 14:02 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
10275
Новости
Больше новостей
Залиште відгук