Ассоль показала, как праздновала девичник с подругами в Турции: яркие фото

Звездная невеста Екатерина Гуменюк, более известная как певица Ассоль, уже скоро станет счастливой женой любимого мужа. Традиционно накануне пышного празднования она вместе с подругами отправилась на девичник, чтобы попрощаться со своей "свободой".

Уже 19 сентября 25-летняя Екатерина Гуменюк пойдет к алтарю в роскошном дизайнерском платье, которое она едва не потеряла во время перелета. Поэтому за несколько недель до свадьбы, как и все девушки, певица отпраздновала девичник. Яркие фотографии Ассоль с подругами появились на ее странице в Instagram.

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Как сообщает издание Радио Люкс, вечеринку с подругами Екатерина Гуменюк организовывала сама, поскольку сюрпризы ей не очень нравится.

Я не люблю сюрпризов, поэтому сама подробно планировала девичник. Специально из Лондона для своей #teambride привезла милые именные халаты. А еще мы сделали специальные кастомные джинсовые курточки для праздника! Первый день у нас был сплошной фотосессией, мы хотели зафиксировать события этих дней максимально,

– призналась Ассоль.

Также она добавила, что в аэропорту девушки подарили ей чемодан с портативным зарядным устройством, в котором было еще немало подарков для ее будущего медового месяца.