Грандиозный музыкальный фестиваль Atlas Weekend в Киеве в этом году пришлось отменить из-за угрозы распространения COVID-19. Поэтому организаторы фестиваля начали обнародовать новые имена музыкального события следующего года. И первыми хедлайнерами Atlas Weekend стали американцы Twenty One Pilots.

Чтобы облегчить жизнь поклонникам музыкального фестиваля, организатор Atlas Weekend перенесли выступление Twenty One Pilots ровно на 1 год – 9 июля 2021 года. Известно, что в этом году они должны были выступить также 9 июля, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в мир шоу-бизнеса. Поэтому фанатам в следующем году не придется обменивать старые билеты на новую дату, а сохранить те, которые они уже приобрели, сообщают на сайте события.

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Стоит добавить, что в 2021 году фестиваль продлится с 6 по 11 июля. Сейчас американская группа Twenty One Pilots – первый и единственный коллектив, который согласился выступать в Украине на фестивале следующего года. Поэтому стоит ожидать, что более чем за год времени line-up Atlas Weekend успеет пополниться еще не одним популярным исполнителем. В 2020 году на фестиваль было приглашено 43 украинских и иностранных исполнителей и групп.