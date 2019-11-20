"Аутсайдеры": гонки Ford против Ferrari

Прекрасная актерская игра Мэта Дэймона и Кристиана Бэйла на фоне противостояния Генри Форда ІІ и Энцо Феррари в гонке "24 часа Ле-Мана".

Фильм "Аутсайдеры" базируется на реальных событиях, малоизвестных вне автомобильного сообщества. Даже для тех, кто знаком с фактажной основой кино, история будет интересной, хоть и с известным заранее исходом. Ибо "Аутсайдеры" – не документалка, то есть некоторые события упущенные или смещены во времени, акценты изменены, а характеры персонажей заостренные в нужную для большей драматичности сторону.

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"Аутсайдеры": официальный кадр из фильма / IMDb

События фильма разворачиваются в 1966-м, когда Генри Форд II попытался приобрести Ferrari. Переговоры закончились провалом – Энцо Феррари отказал и высмеял Форда, как всегда второго. Такая дерзость заставила Ford поставить перед собой амбициозные цели: собрать команду для гонки, создать самый быстрый автомобиль и обогнать Ferrari на Ле-Мане, которые несколько лет подряд принимали первенство в этом 24-часовом заезде.

Да, мы добираемся до основного двигателя "Аутсайдеров" – команды Дэймона и Бэйла. Оба актера прекрасно справились с ролями. Герой Мэта Дэймона, бывший гонщик и конструктор Кэрролл Шелби, который Ford сразу привлекает к созданию команды гонки. Шелби, в свою очередь, приводит давнего знакомого Кена Майлза, которого сыграл Кристиан Бейл. Майлз – прекрасный гонщик и талантливый механик. Он может после пятиминутной поездки определить чего не хватает автомобилю, и совершенно одержимый перфекционист. В реальной жизни Кен Майлз таким не был, но для кино образ подогнали под ярого правдоруба, готового на любые конфликты ради своего стремления к идеалу. В этой, нахваленной большинством критиков "химии" главных героев, родился знаковый автомобиль Ford GT40.



"Аутсайдеры": официальный кадр из фильма / IMDb

Фильм "Аутсайдеры" в оригинале называется Ford v. Ferrari, но нейминг не отражает сути фильма. Потому что это фильм не о соревновании двух компаний, а о человеке и бюрократии. Там, где раньше справилась бы небольшая команда, в игру вступает корпоративная машина, с ее стандартами, иерархией и звеньями согласований по каждому шагу. Каждый персонаж успевает раскрыться и побороться не только с общей проблемой, но и своими личными. Хронометраж в два с половиной часа позволяет насытить кино и зрелищными гонками, и бромансом, и юмором.

В работе над Ford v. Ferrari режиссер Джеймс Мэнголд, несомненно, оглядывался на "Гонку" с Крисом Хемсвортом и Даниэлем Брюлем. Зрители, которым в 2013-м понравилась лента о Ники Лауде и Джеймсе Ганте на Формуле-1, обязаны взглянуть "Аутсайдеров". Мэнголду удалось превратить рядовой спортивный фильм в нечто большее, когда каждый водитель в зале может почувствовать себя Бэйлом, который давит на педаль газа и борется за первое место на Ле-Мане.

Отзывы прессы и зрителей об "Аутсайдерах" в большинстве хорошие. Рейтинг фильма на IMDb – 8,3. Единственным недостатком может стать 150-минутный хронометраж. В плане драмы, скорости и актерской игры, в "Аутсайдерах" все в порядке. Также кино можно посмотреть на языке оригинала.

Аутсайдеры: смотреть трейлер фильма онлайн

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