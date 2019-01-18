Авария с участием мужа Елизаветы II: появились новые детали инцидента

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Авария с участием мужа Елизаветы II
Авария с участием мужа Елизаветы II / www.gettyimages.com

97-летний герцог Эдинбургский. который является мужем королевы Елизаветы II, попал в ДТП. Инцидент с участием принца Филиппа произошел 17 января неподалеку их Сандрингемского имения.

По информации издания The Sun, виновником аварии был муж Елизаветы II. Сам принц Филипп уверяет, что не справился с управлением из-за солнца, которое засветило ему в глаза. Поэтому его Land Rover столкнулся с автомобилем, в котором ехали две женщины и 10-месячный ребенок. Произошло это в то время, когда герцог выезжал на главную дорогу.

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Принц Філіп потрапив у ДТП
Принц Филипп попал в ДТП / The Sun

В результате столкновения авто принца Филиппа перевернулось. К счастью, пассажиры второй машины не пострадали. Сам же муж Ее Величества отказался от госпитализации, отметив, что не имеет травм. Однако очевидцы ДТП утверждают: когда 97-летнего герцога доставали из авто, он жаловался на боль в ноге.

Я видел, как машина перевернулась, и это было ужасно! Потом увидел кровь принца на своих руках,
– рассказал очевидец Рой Ворн.

Приехавшие на место инцидента правоохранители попросили принца Филиппа пройти тест на алкоголь. Сейчас его результаты неизвестны. Напуганный после ДТП муж Елизаветы II вернулся в свое имение, где обратился за помощью к врачам.

К слову, в Великобритании нет ограничений, запрещающих людям пожилого возраста водить машину. Однако после 70 они должны обновлять права три раза в год.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Аварии и ДТП
Источник: Lifestyle
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