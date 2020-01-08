Авиакатастрофа МАУ: художник Юрий Журавель отреагировал на трагедию

Украинский музыкант из группы "От Винта!" и художник Юрий Журавель в день катастрофы самолета МАУ в Иране нарисовал трогательный "арт" в память обо всех погибших. Рисунок художника появился на его фесйсбук-странице, его поддержали в комментариях сотни украинцев.

47-летний художник часто реагирует на политические и социальные темы, которые происходят в Украине, и поэтому Журавль не остался в стороне от трагедии, которая всколыхнула всю Украину и мир утром 8 января.

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Искренние глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе пассажирского самолета в Иране. Скорблю вместе с вами...

– говорится в посте Юрия Журавля.

На новом рисунке художник вертикально изобразил самолет МАУ на фоне голубого неба, "нос" которого превратил в свечу.



Юрий Журавель отреагировал на падение самолета МАУ в Иране / Facebook / @Журавель Юрій Zhuravel Yuriy

Что сейчас известно об авиакатастрофе МАУ в Иране? Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился утром 8 января после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь". По предварительным данным, на борту находились 176 человек, включая экипаж самолета. Все они погибли. Предварительная причина трагедии – технические неполадки. В МАУ приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок.

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Что известно о жертвах авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика: 24 канал