Авиакомпания Laudamotion начала сотрудничество с Украиной: что известно о лоукосте

Австрийский лоукост Laudamotion начинает сотрудничество с Украиной. Перевозчик будет осуществлять рейсы из Киева в Вену. Билеты, по словам представителей компании, будут бюджетными, поэтому Австрию смогут увидеть немало путешественников. Журналисты LifeStyle 24 подобрали интересные факты о лоукостах, которые смогут вас поразить.

Путешествовать за границу отечественным туристам становится все проще: список лоукост-компаний, которые выбирают украинские аэродромы, каждый раз пополняется. Так, перевозчик Laudamotion анонсировал расширение маршрутной сети. Уже с 1 февраля 2019 года авиакомпания будет осуществлять рейсы из Киева в Вену. Каждую неделю будут запланированы 5 перелетов: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

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Что известно о Laudamotion

Для многих туристов название авиаперевозчика Laudamotion совершенно незнакомое. Все потому, что компания была создана в марте 2018 года. Ее владельцем стал автогонщик Ники Лауда, разместивший главный офис в австрийской столице – Вене.

Сейчас Laudamotion осуществляет 49 рейсов, а воспользоваться услугами авиаперевозчика могут путешественники 18 стран. Однако лоукост стремительно развивается и налаживает новое сотрудничество. В частности, кроме Украины, компания Ники Лауды откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.



Laudamotion будет осуществлять рейсы из Киева в Вену / Lowcostavia

Стоит отметить, что представители Laudamotion заключили партнерство с популярным лоукостом Ryanair. По условиям договоров, 75% акций австрийской авиакомпании принадлежат Ryanair. Поэтому все, кто уже когда-то пользовался услугами знаменитого авиаперевозчика, могут с легкостью довериться Laudamotion.

Сколько будет стоить билет

Больше всего украинцев интересует цена билетов от Laudamotion. Как говорится на сайте Lowcostavia, стоимость перелетов будет такой же, как у Ryanair. Поскольку пока продажа билетов не стартовала, точная цена билета неизвестна. Однако, предполагаем, что она будет составлять от 10 евро. Приобрести билеты можно будет на официальном сайте Ryanair.

Какие условия лоукоста относительно багажа

Как и в других странах Европы, Laudamotion установил нормы для перевозки багажа. Правила несколько отличаются от тех, которые были у Ryanair до 1 ноября.

Согласно официальным данным, пассажир, который приобрел билет на авиарейс, сможет перевезти две ручные клади. Меньшая сумка, которую можно взять на борт самолета, не должна превышать размер 35x20x20 см. Перед посадкой украинцы смогут бесплатно сдать сумку, не больше 55x40x20. Пассажиры, которые оплатят услугу Priority, смогут взять на борт самолета обе ручные клади. Если же турист имеет больше багажа, он должен дополнительно оплатить его перевозку.



Правила относительно багажа на Laudamotion / Urlaubstracker

Планировать путешествия из Украины по доступным ценам – возможно. Поэтому не бойтесь путешествовать, изучать другие страны и получайте новые эмоции от посещения европейский городов.