Авиакомпания Laudamotion начала сотрудничество с Украиной: что известно о лоукосте

56 Читати новину українською
Авиакомпания Laudamotion начала сотрудничество с Украиной
Авиакомпания Laudamotion начала сотрудничество с Украиной / itc.ua

Австрийский лоукост Laudamotion начинает сотрудничество с Украиной. Перевозчик будет осуществлять рейсы из Киева в Вену. Билеты, по словам представителей компании, будут бюджетными, поэтому Австрию смогут увидеть немало путешественников. Журналисты LifeStyle 24 подобрали интересные факты о лоукостах, которые смогут вас поразить.

Путешествовать за границу отечественным туристам становится все проще: список лоукост-компаний, которые выбирают украинские аэродромы, каждый раз пополняется. Так, перевозчик Laudamotion анонсировал расширение маршрутной сети. Уже с 1 февраля 2019 года авиакомпания будет осуществлять рейсы из Киева в Вену. Каждую неделю будут запланированы 5 перелетов: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Читайте также: В Украину заходит еще один лоукостер

Что известно о Laudamotion

Для многих туристов название авиаперевозчика Laudamotion совершенно незнакомое. Все потому, что компания была создана в марте 2018 года. Ее владельцем стал автогонщик Ники Лауда, разместивший главный офис в австрийской столице – Вене.

Сейчас Laudamotion осуществляет 49 рейсов, а воспользоваться услугами авиаперевозчика могут путешественники 18 стран. Однако лоукост стремительно развивается и налаживает новое сотрудничество. В частности, кроме Украины, компания Ники Лауды откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.

Laudamotion здійснюватиме рейси з Києва до Відня
Laudamotion будет осуществлять рейсы из Киева в Вену / Lowcostavia

Стоит отметить, что представители Laudamotion заключили партнерство с популярным лоукостом Ryanair. По условиям договоров, 75% акций австрийской авиакомпании принадлежат Ryanair. Поэтому все, кто уже когда-то пользовался услугами знаменитого авиаперевозчика, могут с легкостью довериться Laudamotion.

Сколько будет стоить билет

Больше всего украинцев интересует цена билетов от Laudamotion. Как говорится на сайте Lowcostavia, стоимость перелетов будет такой же, как у Ryanair. Поскольку пока продажа билетов не стартовала, точная цена билета неизвестна. Однако, предполагаем, что она будет составлять от 10 евро. Приобрести билеты можно будет на официальном сайте Ryanair.

Какие условия лоукоста относительно багажа

Как и в других странах Европы, Laudamotion установил нормы для перевозки багажа. Правила несколько отличаются от тех, которые были у Ryanair до 1 ноября.

Согласно официальным данным, пассажир, который приобрел билет на авиарейс, сможет перевезти две ручные клади. Меньшая сумка, которую можно взять на борт самолета, не должна превышать размер 35x20x20 см. Перед посадкой украинцы смогут бесплатно сдать сумку, не больше 55x40x20. Пассажиры, которые оплатят услугу Priority, смогут взять на борт самолета обе ручные клади. Если же турист имеет больше багажа, он должен дополнительно оплатить его перевозку.

Правила до багажу
Правила относительно багажа на Laudamotion / Urlaubstracker

Планировать путешествия из Украины по доступным ценам – возможно. Поэтому не бойтесь путешествовать, изучать другие страны и получайте новые эмоции от посещения европейский городов.

Теги: Новости Украины LifeStyle Транспорт Путешествия авиация
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
12 декабря 11:07 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 21662
Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
12 декабря 11:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 13870
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
12 декабря 09:30 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 288
Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
11 декабря 10:00 Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
Юлія Михайлова 1314
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
10 декабря 14:02 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
31764
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
7 декабря 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
709
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук