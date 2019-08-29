Как есть авокадо: советы по выбору и приготовлению

Авокадо попал в украинскую кухню совсем недавно. Этот плод совершенно несвойственен нашей местности, поэтому возникает очень много вопросов. Например: авокадо – это фрукт или овощ? Как правильно выбрать авокадо? Как его правильно есть и что можно из него приготовить, какие рецепты блюд существуют? В материале вы найдете ответы на все эти вопросы.

Авокадо – это фрукт или овощ? Споры по этому вопросу идут уже давно! С точки зрения биологии авокадо по праву можно отнести к фруктам. Потому что плод растет на дереве, а внутри него есть большая твердая косточка.

Читайте также: Как выбирать манго: полезные советы

Но количество сахара внутри мякоти свойственно, скорее, овощам, нежели фруктам. Однако, не зависимо от количества сахара в авокадо – его принято считать фруктом. Несмотря на то, что вкусовые качества говорят об обратном!



Авокадо – это фрукт, который на вкус напоминает овощ

А вкус авокадо имеет чем удивить! Его нежная консистенция напоминает сливочное масло, а послевкусие напоминает даже кедровые орешки. В авокадо нет привычной слащавости, которая присуща другим фруктам. Но в этом и заключается его преимущество! Нейтральный вкус хорошо сочетается с различными продуктами питания.

Чаще всего люди используют экзотический плод в качестве овоща. Его добавляют в салаты, которые заправляют солеными и кислыми соусами. Рецептов сладкого десерта из авокадо меньше, но они существуют.

Как выбрать авокадо? Плод имеет вид шаровидной или вытянутой (грушевидной) формы от 5 до 20 сантиметров в длину. Спелые плоды покрыты тонкой темно-зеленой слегка шероховатой кожицей.

Чтобы правильно выбрать продукт, следует не смотреть на цвет кожуры, а определять упругость плода. Как это проверить? Просто возьмите авокадо в ладонь и слегка сожмите пальцы: если почувствовали сопротивление, то этот плод спелый. Если вмятина быстро выровнялась – плод спелый, если осталась – плод уже переспел и может быть гнилым.

Читайте также: Что приготовить из авокадо: три интересных рецепта

Если авокадо очень твердое – его лучше не брать, потому что тогда никакого вкуса вы не почувствуете. Но авокадо может дозреть и дома, правда для этого нужно несколько дней. Положите его в полиэтиленовый пакет и оставьте в темном месте на два-три дня, но постоянно проверяйте, чтобы не пропустить момент, когда спелый авокадо начнет портиться.



Авокадо может дозреть в домашних условиях

Если на кожуре есть коричневые пятна или вмятины – этот фрукт гнилой. Авокадо нельзя долго хранить дома, поскольку он достаточно быстро портится. Но если придерживаться определенных правил, этот процесс можно замедлить. Так, держать плод нужно при температуре не выше десяти градусов.

Если вы не собираетесь использовать его сразу, то заверните фрукт в бумагу и поставьте в холодильник, в отделение для овощей. Там он может пролежать до четырнадцати дней. В случае, если авокадо уже разрезан , хранить ее можно лишь два-три дня, перед этим необходимо полить соком лимона, чтобы избежать потемнения мякоти, а затем завернуть в пищевую пленку.

Этот плод можно замораживать, очистив, удалив косточку, и немного полить лимонным соком. В этом случае, авокадо сохраняет все свои уникальные качества, и вполне пригоден для приготовления различных блюд.

Как правильно чистить авокадо? Возьмите плод и обязательно помойте шкурку. Протрите авокадо и приготовьтесь к разрезанию. Острым ножом прорежьте мякоть по окружности плода (лучше разрезать вдоль). Когда наткнетесь на твердое семя, не стоит пытаться его разрезать.

Когда прорезали окружность, возьмитесь за обе половинки и слегка проверните ладони, мякоть легко отделиться от косточки. Аккуратно извлеките косточку из половинки, возьмите чайную ложечку и просто выньте мякоть из кожуры.



Выбирайте только спелые плоды авокадо

Читайте также: 3 вкусных рецепта летних салатов

Как правильно есть авокадо? Рецепты блюд. Однозначного ответа на этот вопрос – нет. С точки зрения сохранения полезных веществ – авокадо нужно есть сырым и без добавления соусов и приправ. С точки зрения улучшения вкусовых характеристик – лучше есть авокадо в сочетании с помидорами, морепродуктами, мягкими сырами, то есть вкуснее кушать авокадо в салате, чем просто так.

Однозначного запрета, что кожуру авокадо есть нельзя – нет. Но при приготовлении блюд рекомендуют все же очищать авокадо. Исключением может стать тот случай, когда вы планируете фаршировать половинки авокадо. Тогда вам следует вынуть мякоть из плода, а кожуру оставить целой. Но и в этом случае есть или не есть ее – решать вам.



Как правильно есть авокадо?

Косточку авокадо не едят и не используют для приготовления блюд как приправу. Но ее можно посадить, полноценное дерево с плодами вряд ли вырастет, но красивое и миниатюрное деревце вполне получится.

Что можно приготовить из авокадо? Мякоть авокадо гармонично сочетается с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами. Способы обработки продукта разные: в кухнях разных стран авокадо жарят, варят, запекают, тушат или едят сырым.

Спелые и перезрелые плоды используют для приготовления соусов, пасты, паштетов, а сырым его можно добавлять в смузи и салаты. Благодаря жирности и текстуре мякоти, из авокадо получаются вкусные десерты.

Гуакамоле из авокадо – простой соус, который принято подавать с кукурузными лепешками и овощами. Готовить его классическую вариацию можно без рецепта: размять мякоть авокадо с лаймовым соком, солью, перцем и готово. За счет добавления чеснока и лука к пасте из авокадо вкус блюда станет более ярким и насыщенным.



Гуакамоле из авокадо

Паста с авокадо – добавив к нейтральному вкусу авокадо разнообразные сушеные специи, можно сделать отличное дополнение к поджаренному тосту. Такая паста из авокадо для бутербродов может быть абсолютно однородной или с кусочками. Используйте такую пасту в качестве намазки к тостам, сверху можно выложить сыр или красную рыбу.



Тосты с пастой из авокадо

Смузи из авокадо – такой напиток из авокадо и бананом зарядит бодростью и энергией на целый день. Взбейте авокадо и банан в бленде, а затем добавьте классический йогурт без добавок.

Читайте также: Варенье из абрикосов: три легких рецепта приготовления



Смузи из авокадо

Десерты из авокадо – с этим плодом готовят конфеты, выпечку и даже мороженое. Готовить мороженое с этим плодом очень просто – смешайте спелый авокадо с соком и цедрой лайма или лимона. Добавьте мед и тщательно перебийте в блендере. Выложите в форму и дождитесь, пока смесь полностью замерзнет. Вместо меда можно добавлять различные фрукты и ягоды. Вкусно будет с бананом и клубникой.



Мороженное из авокадо

Из авокадо готовят различные пудинги, брауни, трюфеля и другие десерты с шоколадом. Авокадо делает их не такими калорийными. Этот плод содержит в себе достаточно много полезных жиров и благодаря нежной текстуре вполне может заменить масло в выпечке.

Для шоколадных трюфелей нужно лишь авокадо, какао и немного растительного молока. По похожему рецепту готовят и шоколадный мусс – просто больше авокадо и меньше какао.



Чизкейк из авокадо

Помимо шоколадных десертов, этот плод используют и в веганских чизкейках. В рецепт, кроме самого фрукта, также входят различные орехи. Их нужно вымочить в воде, а затем перебить в однородную массу. Это и есть "сырная" основа для пирога. Часто используют просто пюре авокадо с различными приложениями, которое загущают с помощью желатина или агар-агара.

Салаты с авокадо – благодаря нейтральному вкусу авокадо прекрасно сочетается со многими продуктами, придавая салатам совершенно особенные вкусовые нотки. Часто в салатах его сочетают с морепродуктами, сыром, фруктами, особенно цитрусовыми, курицей, крабовыми палочками, морской рыбой, овощами, маслинами и тому подобное. Вы можете добавлять этот плод в свои любимые салаты, лучшей заправкой будет лимонный сок, который придаст кислинку и сохранит насыщенный цвет авокадо.



Салат из авокадо