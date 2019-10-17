Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки

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Как стильно заменить одноразовый пакет
Как стильно заменить одноразовый пакет / Коллаж: LifeStyle 24

В Украине Кабинет Министров работает над законопроектом о запрете продажи одноразовых пластиковых изделий. Добавим, что все больше людей во всем мире призывают отказаться от использования одноразового пластика и найти для себя правильную альтернативу.

Жутко становится, когда узнаешь, что обычный одноразовый кулек, который мы по привычке хватаем в магазине или супермаркете, будет разлагаться  в природе более 500 лет. Нас уже не будет на этой планете, не станет наших детей и внуков, а полиэтиленовый пакет все еще будет гнить в земле.

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Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку клевых украинских брендов, которые изготавливают замечательные альтернативы кулькам и кулечкам на все случаи жизни.

Сумки из ткани

Такие мешочки станут прекрасным заменой одноразовым пакетам. Их можно использовать как для фруктов или овощей, так и насыпать крупы, сухофрукты или на что хватит фантазии.

В соцсетях множество локальных и всеукраинских брендов, где можно заказать такие сумки.

Ценовой диапазон колеблется от пары до нескольких десятков гривен, а широкий выбор цветов и текстур подойдет даже тем, кто очень тщательно следит за своим стилем и выбором аксессуаров.

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Ниже перечень украинских брендов, в которых можно заказать сумки из ткани:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений rebag (@rebag_ua)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новинка в Luffa.store️ Ми знайшли для тебе вінтажну, ні разу не використану бавовняну тканину і натуральний шнур, та пошили те, без чого не обійдеться будь-який #zerowaster Мішечки продаються набором по 3 штуки, гортай Ціна-180 грн Доставимо в будь-який куточок України на відділення НП чи особисто у Львові️ Твоя #ecofamily ************************************************ Our #ecofamily found some vintage fabric, and sewed those cute bags for you️ Price for three- 10$

Допис, поширений Zero-waste online shop (@luffa.store)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стильні органайзери для багаторазових мішечків. З ними значно зручніше робити покупки і організовувати зберігання торбиночок ⠀ Зовнішня тканина органайзера — наметова, вона цупка і водостійка. Внутрішня — бавовна. Органайзер вміщує 5 торбинок та більше і зашпилюється на зручний гудзик. Торбиночки всередині міцно тримає вузенька резинка ⠀ Вартість органайзера на 5 торбинок — 80 грн. Торбинки: плащівка, бавовна, сіточка -40 грн. Набір з 5-ти торбинок - 190 грн. Для замовлення пишiть у Direct Доставляємо по всiй Українi «Новою поштою» #Bilka_органайзер

Допис, поширений ЕКО•ТОРБИНКИ•СУМКИ•БАХІЛИ (@bilka_torbynky)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хлопковый набор прекрасно подходит для мелких круп и сахара. Но фрукты и овощи в них покупать тоже можно . В наличии 3 цвета. Осталось совсем немного ткани. Так что стоит поторопиться оформить заказ! . Стоимость 250грн доставка по Украине бесплатная. Набор состоит из 6 штук. 5 мешочков А4 формата и 1 маленькая (половинка от большой). . Кому такую красоту?

Допис, поширений Экосумки/фруктовницы (@ecobag_ua)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️[УВАГА! До середини-кінця липня продаємо фруктівки лише поштучно. 50 грн/шт. Матеріалу для чохлів поки що на складі немає, тому наборів поки також немає. З вологостійкими така ж ситуація. Немає матеріалу. Тому і вологостійкі тимчасово не робимо] ⠀ Друзі, нарешті з‘явився жовтий матеріал і тепер можемо робити сіточки у фірмовому кольорі (бежевий також лишився). Тобто всього 2 кольори. ⠀ Нагадуємо, що з лютого ми перейшли на СТАНДАРТНИЙ розмір фруктівок. Тобто вже немає великих-маленьких сіточок. Усі фруктівки єдиного зручного розміру. ⠀ Стандартний набір D.Pack: Колір - жовтий або бежевий Розмір - 30*26 см Вартість - 250 грн Вага сіточки - 10г Матеріал - 100% PE поліестер, що також роблять і з перероблених ПЕТ-пляшок ⠀ У наборі 5 штук. Якщо хочете більше п’яти, тоді +45грн за кожну наступну фруктівку. Можливий продаж і від 1 до 4 шт., але тоді без чохлу та вартість складатиме 50 грн за кожну сіточку.

Допис, поширений Роби як слід! (@ecoslid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ці багаторазові торбинки з плащівки ідеально підходять для придбання фруктів, овочів, круп і т.д. Тканина: 100% поліестер. Незважаючи на те, що вони виготовлені з синтетичного матеріалу, поліестер є дуже міцним і легким, не деформується під час довготривалого використання. Ці торбинки розраховані на роки. Особливості: - багаторазові; - зручна і надійна застібка; - легкі (12-15г); - ручне чи машинне прання, плям не лишається; - швидко сохнуть. Розміри: S - 20 см x 25 см M - 25 см x 30 см L - 30 см x 35 см Звертайтесь до мене щодо найкращого розміру для ваших потреб. Ціна 65 грн/шт Доставка: Торбинки будуть готові до відправки протягом 3-5 днів. Якщо вам терміново, напишіть мені. Надсилаю Новою чи Укр поштою.

Допис, поширений Добра торба для добрих справ (@dobra.torba)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что же делать, если прозрачный мешочек запачкался? Пошаговая инструкция! 1) Не паниковать, ведь всё под контролем 2) Намочить мешочек. 3) Намылить любимым мылом. Ну или любым другим, которое попадётся под руку? 4) Промыть под проточной водой. 5) Высушить, либо просто промокнуть полотенцем. Вуаля Мешочек всё такой же прекрасныйчудесный, как и был до этого! _____________ Многоразовые прозрачные мешочки для продуктов Размер мешочка: 26*30 см. Материал: полиэстер. Стоимость: 180грн за набор из 3 мешочков. Доставка: почтой по Украине. Заказать можно на нашем сайте careful-store.com Активная ссылка в шапке профиля.

Допис, поширений Careful Store Экотовары (@careful.store)

Шоперы и авоськи

Чтобы не брать большой пакет на кассе в супермаркете, можете спросить у мамы или бабушки, осталась ли у них авоська, с которой еще они ходили в магазины. Мода на такие "дырявые" сумки снова возвращается и теперь любимая авоська может появиться у вас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ура! На вихідних обіцяють + 18. Віримо, що так і буде :) тому готуємо наші весняні SMART bags ️ ⠀Саме ці Авоськи приїхали до нас з Франції, де вже наробили ґвалту серед парижських модниць. Адже це не тільки екологічно, зручно, а ще й дуже гарно ⠀В наявності три кольори: айворі, бірюза та темно-сірий ⠀Ціна : 220 грн ⠀Матеріал: 100% органічний котон ⠀#zerowasteessentials #zerowastebag #netbag #kiev #ukraine #ozeroua #авоська #киев #львів

Допис, поширений МАГАЗИН ZERO WASTE ЕКО-ТОВАРІВ (@ozeroua)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша перша доросла колаборація з відомим модним українським брендом!!! Ми разом з RITO створили капсулу цих екологічних, літніх і яскравих сумок-сіток. Сумка-сітка виконана з 100% бавовни і відмінно тримає форму. Ноутбук, блокнот чи апельсини - вирішувати вам, одне точно - ця сумка-маніфест задасть тон вашому літньому образу. Доступна в п'яти кольорах в магазинах RITO і на великій станції сортування #nowasterecyclingstation та в @nowaste_shop. Ціна 450 грн Прибуток від продажі кожної сумки буде перераховано на користь нашого проекту. #сумка-сітка#авоська #екотовари#українабезсміття

Допис, поширений NoWasteShop (@nowaste_shop)

Прекрасной альтернативой кулькам на кассе также станут вместительные многократные шоперы. Их преимущественно шьют из легкой плотной ткани, а в сложенном виде он займет в вашем рюкзаке или сумке места не больше, чем ключи от квартиры.

Оригинальным принтом вы можете подчеркнуть собственный стиль – их можно разрисовать, вышить, украсить аппликацией, камнями или как душе угодно. Тем более, что украинским производителям  есть чем вас удивить.

Экосумки предпочитают также знаменитости – с ними они ходят не только за покупками. Такой аксессуар часто дополняет их образ во время прогулок, встреч или трудоемкой работы.

Наомі Вотс екосумка
Наоми Уоттс ходит на шопинг с большой продуктовой экосумкой / Фото: instyle.com

Енн Хеттевей авоська екосумка
Энн Хэтэуэй пытается прятаться от папарацци за цветными авоськами/ Фото: instyle.com

Емма Робертс сумка екосумка
Эмма Робертс дополнила стильный образ сумкой из ткани / Фото: instyle.com

Сара Джесіка Паркер сумка екоторба
Сара Джессика Паркер добавила яркую экосумку к классическому луку / Фото: instyle.com

Добавим, что пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.

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Европа без пластика / Инфографика 24 канала

Чем опасен пластик и когда начнет действовать запрет на одноразовую посуду в Европе – в материале 24 канала.

 

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Автор: Наталья Сколоздра
Теги: Новости Украины Статьи Публикации LifeStyle Новости LifeStyle Экология Стиль и мода
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