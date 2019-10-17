Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки

В Украине Кабинет Министров работает над законопроектом о запрете продажи одноразовых пластиковых изделий. Добавим, что все больше людей во всем мире призывают отказаться от использования одноразового пластика и найти для себя правильную альтернативу.

Жутко становится, когда узнаешь, что обычный одноразовый кулек, который мы по привычке хватаем в магазине или супермаркете, будет разлагаться в природе более 500 лет. Нас уже не будет на этой планете, не станет наших детей и внуков, а полиэтиленовый пакет все еще будет гнить в земле.

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Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку клевых украинских брендов, которые изготавливают замечательные альтернативы кулькам и кулечкам на все случаи жизни.

Сумки из ткани

Такие мешочки станут прекрасным заменой одноразовым пакетам. Их можно использовать как для фруктов или овощей, так и насыпать крупы, сухофрукты или на что хватит фантазии.

В соцсетях множество локальных и всеукраинских брендов, где можно заказать такие сумки.

Ценовой диапазон колеблется от пары до нескольких десятков гривен, а широкий выбор цветов и текстур подойдет даже тем, кто очень тщательно следит за своим стилем и выбором аксессуаров.

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Ниже перечень украинских брендов, в которых можно заказать сумки из ткани:

Шоперы и авоськи

Чтобы не брать большой пакет на кассе в супермаркете, можете спросить у мамы или бабушки, осталась ли у них авоська, с которой еще они ходили в магазины. Мода на такие "дырявые" сумки снова возвращается и теперь любимая авоська может появиться у вас.

Прекрасной альтернативой кулькам на кассе также станут вместительные многократные шоперы. Их преимущественно шьют из легкой плотной ткани, а в сложенном виде он займет в вашем рюкзаке или сумке места не больше, чем ключи от квартиры.

Оригинальным принтом вы можете подчеркнуть собственный стиль – их можно разрисовать, вышить, украсить аппликацией, камнями или как душе угодно. Тем более, что украинским производителям есть чем вас удивить.

Экосумки предпочитают также знаменитости – с ними они ходят не только за покупками. Такой аксессуар часто дополняет их образ во время прогулок, встреч или трудоемкой работы.



Наоми Уоттс ходит на шопинг с большой продуктовой экосумкой / Фото: instyle.com



Энн Хэтэуэй пытается прятаться от папарацци за цветными авоськами / Фото: instyle.com



Эмма Робертс дополнила стильный образ сумкой из ткани / Фото: instyle.com



Сара Джессика Паркер добавила яркую экосумку к классическому луку / Фото: instyle.com

Добавим, что пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.



Европа без пластика / Инфографика 24 канала

Чем опасен пластик и когда начнет действовать запрет на одноразовую посуду в Европе – в материале 24 канала.