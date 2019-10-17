Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки
В Украине Кабинет Министров работает над законопроектом о запрете продажи одноразовых пластиковых изделий. Добавим, что все больше людей во всем мире призывают отказаться от использования одноразового пластика и найти для себя правильную альтернативу.
Жутко становится, когда узнаешь, что обычный одноразовый кулек, который мы по привычке хватаем в магазине или супермаркете, будет разлагаться в природе более 500 лет. Нас уже не будет на этой планете, не станет наших детей и внуков, а полиэтиленовый пакет все еще будет гнить в земле.
Читайте также: В Украине запретят пластиковые пакеты, – Кабмин
Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку клевых украинских брендов, которые изготавливают замечательные альтернативы кулькам и кулечкам на все случаи жизни.
Сумки из ткани
Такие мешочки станут прекрасным заменой одноразовым пакетам. Их можно использовать как для фруктов или овощей, так и насыпать крупы, сухофрукты или на что хватит фантазии.
В соцсетях множество локальных и всеукраинских брендов, где можно заказать такие сумки.
Ценовой диапазон колеблется от пары до нескольких десятков гривен, а широкий выбор цветов и текстур подойдет даже тем, кто очень тщательно следит за своим стилем и выбором аксессуаров.
Читайте также: Чем заменить полиэтиленовые пакеты: от биопакетов до тканевых мешочков
Ниже перечень украинских брендов, в которых можно заказать сумки из ткани:
Шоперы и авоськи
Чтобы не брать большой пакет на кассе в супермаркете, можете спросить у мамы или бабушки, осталась ли у них авоська, с которой еще они ходили в магазины. Мода на такие "дырявые" сумки снова возвращается и теперь любимая авоська может появиться у вас.
Прекрасной альтернативой кулькам на кассе также станут вместительные многократные шоперы. Их преимущественно шьют из легкой плотной ткани, а в сложенном виде он займет в вашем рюкзаке или сумке места не больше, чем ключи от квартиры.
Оригинальным принтом вы можете подчеркнуть собственный стиль – их можно разрисовать, вышить, украсить аппликацией, камнями или как душе угодно. Тем более, что украинским производителям есть чем вас удивить.
Экосумки предпочитают также знаменитости – с ними они ходят не только за покупками. Такой аксессуар часто дополняет их образ во время прогулок, встреч или трудоемкой работы.
Наоми Уоттс ходит на шопинг с большой продуктовой экосумкой / Фото: instyle.com
Энн Хэтэуэй пытается прятаться от папарацци за цветными авоськами/ Фото: instyle.com
Эмма Робертс дополнила стильный образ сумкой из ткани / Фото: instyle.com
Сара Джессика Паркер добавила яркую экосумку к классическому луку / Фото: instyle.com
Добавим, что пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.
Европа без пластика / Инфографика 24 канала
Чем опасен пластик и когда начнет действовать запрет на одноразовую посуду в Европе – в материале 24 канала.