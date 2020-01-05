Австралия в огне: знаменитости отреагировали на сокрушительную трагедию
Пожары в Австралии бушуют уже два месяца и уничтожают не только редкую флору и фауну, но и человеческие жилища и целые города. С 31 декабря на 1 января в штате Новый Южный Уэльс погибли по меньшей мере 19 человек, а десятки – пропали без вести. Звезды не остались в стороне трагедии и выразили свои соболезнования пострадавшим.
В Австралии бушуют лесные пожары. Стихия накрыла страну еще в сентябре, а теперь огонь охватил уже три штата и уничтожил более миллиона гектаров земли. Последние несколько дней в Австралии наблюдается обострение пожаров из-за сильного ветра, а в стране объявили чрезвычайное положение.
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Мировые знаменитости, которые на протяжении нескольких последних лет активно борются за сохранение экосистемы, отреагировали на трагедию на страницах социальных сетей.
Королева Елизавета II
Ее Величество направила соболезнования генерал-губернатору Австралии и всем жителям страны, которые так или иначе стали жертвами сокрушительного стихии.
Мне было очень обидно услышать о длительном огне и его разрушительном воздействии во многих частях Австралии. Моя благодарность службам экстренной помощи, а также тем, кто подвергает свою жизнь опасности, чтобы помочь гражданам, которые в этом нуждаются. Мы с принцем Филиппом отправляем свои соболезнования и молитвы всем австралийцам в это нелегкое время,
– обратилась Елизавета II.
Результати пошуку
Результати веб-пошуку
Экоактивистка Грета Тунберг
17-летняя активистка из Швеции отметила количество жертв и напомнила, что густой дым покрыл ледники в далекой Новой Зеландии, что повлекло их стремительное таяние. Она выразила свои соболезнования австралийцам и в который раз призвала политиков не оставаться в стороне климатических проблем.
Все это до сих пор не привело ни к одному политическому действию. Потому что мы все еще не в состоянии осознать связь между климатическим кризисом и усилением экстремальных погодных явлений и природных катастроф. Это должно измениться,
– ниписала Грета Тунберг на страницах своего инстаграма.
Герцоги Кембриджские
Представители королевской семьи также выразили благодарность отважным спасателям, которые без устали борются за каждый дом и клочок земли с неподвластной стихией.
Мы все еще в шоке и глубоко расстроены, когда слышим о пожарах, которые разрушают дома, средства к существованию и дикую природу во всей Австралии. Наши мысли и молитвы касаются всех людей и общин, пострадавших от этой разрушительной стихии. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто трагически ушел из жизни, и отважным пожарным, которые продолжают рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других,
– прокомментировали пожар Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Герцоги Сасекские
Меган Маркл и принц Гарри отметили, что экологический кризис перерос в целое явление – экоцид. Они решили не ограничиваться только словами поддержки и предоставили координаты организаций, через которые можно оказать материальную помощь пострадавшим.
Пожары бушуют в районах, с которыми мы лично связаны, так как посетили общины в Новом Южном Уэльсе в 2018 году. От пожаров в Калифорнии и в частях Африки, нас поражает все большее наступление этих экологических катастроф, учитывая, конечно, продолжающееся разрушение Амазонки. Чувствовать себя беспомощным легко, но всегда есть способ помочь,
– отметили герцоги Сасекские.
Леонардо Ди Каприо
Голливудский актер уже много лет занимается благотворительностью в пользу экологии, в частности, в пользу сохранения природы и вымирающих видов животных, а также защиты окружающей среды.
Леонардо Ди Каприо, который ранее встретился с Гретой Тунберг и договорился о сотрудничестве в экологическом направлении, сослался на слова юной экоактивистки и разместил на личной странице в инстаграме суждения девочки о сокрушительных пожарах в Австралии.