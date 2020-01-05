Австралия в огне: знаменитости отреагировали на сокрушительную трагедию

Экоактивистка Грета Тунберг

17-летняя активистка из Швеции отметила количество жертв и напомнила, что густой дым покрыл ледники в далекой Новой Зеландии, что повлекло их стремительное таяние. Она выразила свои соболезнования австралийцам и в который раз призвала политиков не оставаться в стороне климатических проблем.

Все это до сих пор не привело ни к одному политическому действию. Потому что мы все еще не в состоянии осознать связь между климатическим кризисом и усилением экстремальных погодных явлений и природных катастроф. Это должно измениться,

– ниписала Грета Тунберг на страницах своего инстаграма.

Герцоги Кембриджские

Представители королевской семьи также выразили благодарность отважным спасателям, которые без устали борются за каждый дом и клочок земли с неподвластной стихией.

Мы все еще в шоке и глубоко расстроены, когда слышим о пожарах, которые разрушают дома, средства к существованию и дикую природу во всей Австралии. Наши мысли и молитвы касаются всех людей и общин, пострадавших от этой разрушительной стихии. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто трагически ушел из жизни, и отважным пожарным, которые продолжают рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других,

– прокомментировали пожар Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Герцоги Сасекские

Меган Маркл и принц Гарри отметили, что экологический кризис перерос в целое явление – экоцид. Они решили не ограничиваться только словами поддержки и предоставили координаты организаций, через которые можно оказать материальную помощь пострадавшим.

Пожары бушуют в районах, с которыми мы лично связаны, так как посетили общины в Новом Южном Уэльсе в 2018 году. От пожаров в Калифорнии и в частях Африки, нас поражает все большее наступление этих экологических катастроф, учитывая, конечно, продолжающееся разрушение Амазонки. Чувствовать себя беспомощным легко, но всегда есть способ помочь,

– отметили герцоги Сасекские.

Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер уже много лет занимается благотворительностью в пользу экологии, в частности, в пользу сохранения природы и вымирающих видов животных, а также защиты окружающей среды.

Леонардо Ди Каприо, который ранее встретился с Гретой Тунберг и договорился о сотрудничестве в экологическом направлении, сослался на слова юной экоактивистки и разместил на личной странице в инстаграме суждения девочки о сокрушительных пожарах в Австралии.