Австралийская актриса Кейт Бланшетт очаровала новой сменой имиджа

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Кейт Бланшетт с новой прической на BAFTA-2019
Кейт Бланшетт с новой прической на BAFTA-2019 / www.gettyimages.com

Знаменитая киноактриса Кейт Бланшетт знает, как удивить публику. На церемонию награждения премиями BAFTA в Лондоне она прибыла в роскошном платье с новой прической.

На красной дорожке поклонники и журналисты сразу не узнали 49-летнюю актрису, ведь блондинка Кейт, которая уже несколько лет не меняла цвет и стиль прически, стала брюнеткой.

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Для светского выхода она надела черное платье от Christopher Kane с глубоким декольте на груди, которое играло оттенками разных цветов от камней и пикантных цепочек. Приталенное платье очень подходило актрисе, ведь прекрасно подчеркивало ее формы и грудь.

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт на BAFTA-2019 / Getty Images

Но наибольшее внимание привлекла ее прическа – традиционное каре было слегка подкрученным, а темные волосы прекрасно подходили к платью и ее легкому макияжу. Стоит добавить, что новое амплуа действительно очень подходит звезде "8 подруг Оушена" и "Тор: Рагнарок".

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт с новой прической на BAFTA-2019 / Getty Images

Кто такая Кейт Бланшетт?
Кейт Бланшетт – это известная австралийская киноактриса, сыгравшая более чем в 50 фильмах за свою кинокарьеру. Актриса получила невероятную популярность благодаря ролям в фильмах "Елизавета", "Авиатор", кинотрилогии "Властелин колец" и др. Женщина была номинирована на несколько десятков наград, где, в частности, получила два премии "Оскар" за фильмы "Жасмин" (2014) и "Авиатор" (2005), две премии "Золотой глобус" и три кинопремии "BAFTA".

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Теги: LifeStyle Голливуд Мода Красота
Источник: LifeStyle 24
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