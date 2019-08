Австралийский Vogue представил четыре обложки с Марго Робби: эффектные фото

Популярная актриса, которая сыграла главную роль в долгожданном фильме "Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood), снялась для сентябрьского выпуска австралийского глянцевого издания Vogue.

Австралийский Vogue представил сразу четыре обложки с актрисой, сыгравшей Шэрон Тейт в ленте "Однажды в Голливуде". Читайте также: Как создать стильные образы из базового гардероба: 10 идей от Рози Хантингтон-Уайтли Интересно то, что интервью, которое издание опубликовало на своих страницах, Робби дала режиссеру фильма Квентину Тарантино. Марго, которая родилась в австралийском штате Квинсленд, вспомнила времена, как восемь лет назад переехала из Австралии в США для роли Лоры Кэмерон в телесериале "Пан Американ". В свое время, в 2008 году, популярность ей принесла роль Донны Фридмен в сериале "Соседи". Помню, как продюсеры не очень были рады, услышав мой акцент. Я – уроженка Квинсленда, и мой акцент был настолько австралийский, что продюсеры "Соседей" наняли диалект-тренера, чтобы он научил меня... За три года съемок в "Соседях" я нашла агента, Арана Майкла, и он начал помогать мне, когда я решила, что хочу развиваться в этой сфере. Как-то я сказала Арану: "Мне нужно в Америку. Я не хочу упустить свой шанс". Мне тогда было 18,

– вспомнила знаменитость. Обложки австралийского Vogue с Марго Робби: Марго Робби / Vogue Australia Актриса, которая сначала сомневалась в своих возможностях достичь успеха в США, призналась: "До этого я думала, что обязательно нужно родиться в Голливуде или знать кого-то в этой области". Фотосессия с Марго Робби для австралийского Vogue: Марго Робби / Vogue Australia Что известно о фильме "Однажды в Голливуде"?Кинолента стала одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. Сценарий к фильму писали на протяжении 5 лет, а экранизировать историю взялся культовый режиссер Квентин Тарантино. "Однажды в Голливуде" рассказывает о реальных событиях 1969 года, поэтому авторы фильма передали атмосферу того времени. Сектант Чарльз Мэнсон убил Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера (ее играет Марго Робби). А Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют роли свидетелей этого ужасного происшествия. Украинская премьера фильма прошла 15 августа.