Австрия усиливает меры безопасности из-за коронавируса
Австрийское правительство решило ужесточить карантин. Закрыли горнолыжные курорты, транспортные сообщения с некоторыми странами, а также усилили меры безопасности в культурной жизни и развлечениях граждан.
Коронавирус распространяется с невероятной скоростью. Количество инфицированных растет с каждым днем. Государственные чиновники делают все возможное для того, чтобы обезопасить свою страну от пандемии. Австрийское правительство объявило карантин до 3 апреля и усилил его ограничения.
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Теперь все рестораны и кафе в стране не будут работать после 15:00. Сотрудники компании переходят на дистанционную работу. Все магазины, кроме продуктовых и аптек, будут закрыты.
Канцлер Австрии Курц призвал не проводить религиозные празднования, в том числе свадьбы и крещения. Также отметил, чтобы отменили все богослужения. Об этом сообщает издание Lenta.ru.
Я обращаюсь с просьбой ко всем людям сократить социальные контакты в ближайшие недели,
– сказал Курц.
Вчера, 12 марта, сообщали о том, что горнолыжные курорты Тироля перестанут работать с 15 марта. Людям дали время вернуться с отдыха домой.
Отметим, сейчас в Австрии зафиксировано 504 случая заражения коронавируса и известно о 1 смерть. Карантин в стране продлится с 16 марта по 3 апреля. Закрываются транспортные сообщения с другими странами и усиливаются меры безопасности для остановки распространения вирусной пневмонии, которую вызвал коронавирус.