Уже этой осенью стартует реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала актриса Ксения Мишина. Несмотря на то, что кастинг мужчин еще впереди, известно имя первого претендента на сердце красавицы. Им стал автор "Квартала 95" и актер "Луганской сборной" Александр Эллерт.

Во время пост-шоу "Холостяка-10" продюсеры проекта анонсировали новый формат популярного реалити-шоу "Холостячка", который выйдет в эфир уже осенью на телеканале "СТБ". Организаторы сообщили, что кастинг для участников-мужчин только начался, однако на сердце главной героини Ксении Мишиной уже претендует автор "Квартала 95" Александр Еллерт. Об этом он сообщил на личной странице в инстаграме.

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34-летний юморист отметил, что хочет попробовать построить отношения с актрисой и победительницей шоу "Танцы со звездами" Ксенией Мишиной, однако до сих пор не заполнил анкету на кастинг. В инстаграм-сторис он опубликовал признание в шутливой форме, объявив, что готов бороться за сердце холостячки.

Считаю, что просто так даром получать бритву, носки, пенку для бритья – это классное ощущение. Поэтому решил: участвую в шоу "Холостячка". Мишина, встречай! Я иду в сезон,

– написал Александр Эллерт.

Он также показал серию фотографий Мишиной во время отдыха и съемок, на которых дорисовал себя красным маркером в виде человечка. Он дополнил кадры подписью "Я всегда был рядом", обозначив героиню реалити-шоу на каждом фото. Сейчас актриса никоим образом не отреагировала на ироничное признание комика.



Александр Эллерт претендует на сердце "Холостячки" Ксении Мишиной/ Фото: Instagram Stories / @ellert_a

Стоит отметить, что Александр Эллерт имеет взрослую дочь Элину. Судя по всему, его сердце сейчас свободно. Напомним, что 30-летняя Ксения Мишина – молодая мама и воспитывает 7-летнего сына Платона.