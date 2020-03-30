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Автор хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл умер от коронавируса

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Алан Мэрилл умер / Фото из открытых источников

Певец Алан Меррилл умер в Нью-Йорке на 69-м году жизни от осложнений, которые вызвал коронавирус.

О смерти отца сообщила его дочь. Она отметила, что отец умер вчера, 29 марта.

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"Коронавирус унес жизнь моего отца. Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца. Деньги не имеют значения. Люди умирают", – написала Лаура Мерилл.

Что известно об Алане Мэрилле?

Алан Мерилл родился в 1951 году в Нью-Йорке. Он был сыном двух джазовых музыкантов – певицы Хелен Меррилл и саксофониста Аарона Сакса. До 13 лет учился в британском интернате. Вернувшись в США, в 14-летнем возрасте начал играть в кафе Greenwich Village's. С этого момента и началась его певческая карьера.


Алан Мэрилл

Легендарную песню I Love Rock 'n' Roll он написал в 1975 году, когда выступал в составе британской рок-группы Arrows. Всемирную известность композиция получила в 1982 году, когда американская рок-певица Джоан Джетт записала на нее кавер. Новая версия достигла первой строчки хит-парада Billboard Hot 100 и удерживала позицию в течение семи недель.

В 2001 году песня стала синглом, записанным звездой американской поп-музыки Бритни Спирс.

За последние годы он выпустил несколько альбомов в качестве сольного исполнителя, а до марта 2020 года выступал на концертах.

Легендарный хит Алана Мэрилла I Love Rock'n'Roll: смотрите видео

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Потери LifeStyle Музыка
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