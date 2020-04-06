Автор Pen-Pineapple-Apple-Pen снял кавер на свой хит в условиях пандемии коронавируса: видео
Немало мировых звезд реагируют на вспышку коронавируса и используют условия карантинного режима для собственного творчества. Исполнитель вирусного сингла Pen-Pineapple-Apple-Pen Пикотаро решил записать кавер-версию своего хита, в соответствии с современными условиями.
В то время, как одни музыканты собирают тысячи поклонников на онлайн-концерты, другие радуют фанатов новыми синглами на злободневную тему. Так, японский комик, который еще в 2016 году снискал мировую славу благодаря комедийной песне Pen-Pineapple-Apple-Pen, решил развеселить поклонников кавер-версией любимого хита.
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На личной странице в ютубе он опубликовал новый ролик, приспособив свой трек к условиям пандемии коронавируса. Привычные ручку, ананас и яблоко он заменил на руки и мыло, подчеркнув необходимость соблюдать меры безопасности в период распространения коронавируса.
От PIKOTARO до всего мира... Помойте это! Улыбнитесь! Защитите это! Давайте, люди, давайте мыть, мыть, мыть,
– презентовал Пикотаро.
Стоит отметить, что всего за двое суток видео набрало более 1 миллиона просмотров. Напомним, что трек Pen-Pineapple-Apple-Pen смог получить более 136 миллионов просмотров.
PIKOTARO – PPAP-2020: смотрите видео онлайн
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