Автор "Пятьдесят оттенков серого" выпустит новую книгу о современной Золушке: детали

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Автор "Пятьдесят оттенков серого" Э. Л. Джеймс выпустит новый эротический роман
Автор "Пятьдесят оттенков серого" Э. Л. Джеймс выпустит новый эротический роман / Коллаж: 24 канал; фото Getty Images / Instagram @livrosdocoracao

Английская писательница Эрика Леонард Джеймс, которая стала знаменитой на весь мир после эротического бестселлера "Пятьдесят оттенков серого" (Fifty Shades of Grey), вскоре выпустит новый роман. По ее словам, он расскажет о новой сказке для взрослых, которые живут в настоящем мире, а главной героиней станет девушка с прототипом современной Золушки.

Автор романа "Пятьдесят оттенков серого" (Fifty Shades of Grey), по мотивам которого сняли одноименный фильм, пообещала поклонникам эротических сцен повторить успех предыдущей книги. Об этом сообщает иностранное издание Today.

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Писательница, которая больше известна под псевдонимом Э. Л. Джеймс, рассказала о новом эротическом романе, который увидит мир весной 2019 года. Женщина открыла секрет, что книга будет иметь название "Мистер" (The Mister) и в ней будет рассказываться о девушке с прототипом Золушки. Она уверяет, что ее новое творение откроет для поклонников эротических картин, в частности "Пятьдесят оттенков серого" (Fifty Shades of Grey), обновленную сказку для взрослых.

По сюжету книги, события разворачиваются сразу в трех местах: в Лондоне, Корнуолле и Восточной Европе. В центре внимания предстает аристократический молодой парень Максим Тревельян, который является коренным англичанином, и девушка Алесия Демачи, которая приезжает в Лондон, чтобы оставить позади свое опасное прошлое.

Первые экземпляры романа можно будет приобрести за 17 долларов 16 апреля 2019 года.

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Скриншот с сайта Amazon 

 

Теги: Голливуд Книги LifeStyle Эротика
Источник: Lifestyle
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