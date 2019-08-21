Авторы "Форс-мажоров" забавно объяснили отсутствие Меган Маркл в сериале

Создатели популярного американского сериала "Форс-мажоры" (Suits), где одну из главных ролей сыграла герцогиня Сассекская, Меган Маркл, объяснили ее отсутствие довольно забавным ответом. О пропаже героини авторы доверили рассказать ее коллеге, которого сыграл Патрик Джей Адамс.

После официального подтверждения о романе с принцем Гарри Меган Маркл была вынуждена завершить актерскую карьеру, которая во время сериала "Форс-мажоры" переживала резкий взлет. Так, ее героня Рэйчел Зейн внезапно исчезла с нового сезона. Поэтому фанатам изрядно интересно, как в сюжете создатели проекта будут объяснять ее отсутствие.

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Однако авторы сериала сумели забавно и довольно правдиво рассказать о том, как живет Рэйчел Зейн, а также исполнительница ее роли Меган Маркл. По сценарию нового сезона, экранный муж юристки Майк Росс также покинул сериал, переехав жить в Сиэтл. Однако, вернувшись на некоторое время в Нью-Йорк, ему пришлось отвечать на вопрос о своей любимой. Поэтому на любопытство коллег "Как дела у Рэйчел?" в одном из эпизодов он ответил "Хорошо. Если я скажу вам, на сколько хорошо, то вы вряд ли мне поверите".

Фанаты совместили ответ героя Патрика Джей Адамса не только с экранной жизнью персонажа, которого играла Меган Маркл, но и с ее реальными буднями, ведь стать частью королевской семьи Великобритании – не худшая судьба для актрисы.



Меган Маркл и Патрик Джей Адамс в сериале "Форс-мажоры" / IMDb