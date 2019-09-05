Авторы "Игры престолов" впервые прокомментировали киноляп с кофе

В конце мая 2019 года телеканала HBO презентовал заключительные эпизоды "Игры престолов". Выхода каждой серии ждали миллионы киноманов. Поэтому ни один ляп не прошел мимо внимания поклонников саги. В частности, в финальных эпизодах зрители заметили кофейный стакан Starbucks.

До сих пор авторы рейтингового проекта не комментировали свою ошибку. Однако журналистам Esquire таки удалось пообщаться с создателями "Игры престолов" – сценаристом Дэвидом Бениоффом и продюсером Дэниелом Бретт Вайсом. Сначала представители саги решили пошутить над ситуацией, объяснив, что так они и задумывали.

Читайте также: Это был травяной чай, – создатели "Игры престолов" иронично отреагировали на ляп с кофе

Это как персидский ковер. По традиции, при его создании ты допускаешь небольшую ошибку, потому что только Бог может сделать что-то идеальным. Вот почему я поставил кофейный стакан. Это было сознательное, согласованное решение,

– отметил Дэвид Бениофф.

Однако после шутки сценарист решил рассказать правду поклонникам. По словам Бениоффа, появление кофейного стакана в кадре было совершенно случайным. К разговору главных героев саги было приковано внимание всей съемочной группы, поэтому никто не заметил этого ляпа.

"Мы так сильно сконцентрировались на Дейнерис и Джона Сноу, что не увидели стакан прямо в центре. Сначала я не мог поверить, что это произошло. А потом мы почувствовали стыд", – добавил он.

Что известно о ляпе в " Игре престолов"

В четвертой серии 8 сезона "Игры престолов" главные герои саги делают банкет. Однако внимательные пользователи Сети заметили на столе возле Дейнерис бумажный стакан из популярной кофейни Starbucks. Такая незапланированная реклама вызвала шквал критики и немало мемов. Киноманы не могли поверить, что авторы "Игры престолов", которые на протяжении 2 лет готовили к выпуску финальные серии, допустили такой ляп. Поэтому представители HBO получили немало комментариев от недовольных любителей саги.

В то же время такая ошибка отразилась на прибыли компании Starbucks. По данным ее представителей, продажи кофе существенно увеличились, а общий доход от такого ляпа оценивают в 2,3 миллиарда долларов. Это и не удивительно, ведь все мировые СМИ написали об этой забавной и странной ошибке в "Игре престолов".

Напиток Starbucks в одной из сцен 4 серии 8 сезона "Игры престолов" / Скриншот

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Сериал содержал всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.