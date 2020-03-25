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Авторы "Симпсонов" предложили Меган Маркл работу

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Меган Маркл получила заманчивое предложение. Создатели популярного сериала "Симпсоны" (The Simpsons) пригласили ее присоединиться к команде шоу. Сейчас ответа от герцогов Сассекских они не получили.

Герцоги Сассекские точно не останутся без дохода. После составления королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл продолжат развивать благотворительные проекты, а бывшая актриса возобновит свою карьеру в Голливуде. Однако играть в кинолентах она не планирует: еще в августе 2019 года герцоги Сассекские договорились с представителями Disney, чтобы Меган озвучивали героев мультфильмов. Однако это не единственная перспектива, которую может рассматривать американка, сообщает The Daily Mail.

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В одном из эфиров The Radio Times авторы мультсериала "Симпсоны" заявили, что хотели бы наладить сотрудничество с Меган Маркл. В шоу есть героиня, которую, по мнению продюсера Эла Джина, прекрасно бы озвучила герцогиня. Мужчина решил через СМИ обратиться к знаменитой чете с предложением.

Я слышал, что Меган хотела бы поработать в озвучке фильмов. Так что если вы это читаете – позвоните нам!
– предложил Эл Джин.

Пока неизвестно, согласится ли Меган Маркл на заманчивое соглашение с создателями "Симпсонов".

Что такое "Симпсоны"?
Это популярный анимационный сериал, который создала американская кинокомпания Fox. Главные герои – Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги – всегда попадают в курьезные ситуации, от которых невозможно удержать смех. Сериал популярен во всем мире, а его охотно просматривают как дети, так и взрослые.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Меган Маркл Королівська сім'я
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