Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив

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Ольга Сумская
Ольга Сумская / Пресс-служба

Большинство украинцев любят праздновать рождественские праздники. А главным блюдом большей частью считается именно кутья. Что интересно, не только каждый регион может похвастаться собственным рецептом приготовления, но и любая украинская семья может сделать свою особенную кутью.

Обожает готовить кутью и семья популярной актрисы Ольги Сумской. Украинка знает, как держать себя в отличной форме и следить за питанием, однако не представляет рождественские праздники без главной вкусности на столе.

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Для журналистки LifeStyle 24 Ольга Сумская во время празднования Winter Romantik Fest 2019 рассказала особые секреты для приготовления вкусной кутьи.

ольга сумська
Ольга Сумская

Советы для приготовления рождественской кутьи от Ольги Сумской

По словам Сумской, в детстве ее еще бабушка учила не жалеть мак и мед для главного рождественского атрибута.

Правильно приготовить мак

Сначала для приготовления звезда рекомендует проварить мак с сахаром около 15 минут, а затем процедить. После этого его нужно перемолоть с сахаром или медом. Именно так готовила бабушка актрисы, однако раньше женщине приходилось молоть мак в ступке.

Выбор пшеницы

Сумская порекомендовала покупать пшеницу быстрого приготовления, а не кормовую. Добавим, что ее можно заменить на рис или перловую крупу.

Что добавить в кутью

Кроме того, актриса добавляет в кутью разноцветный изюм – белый (желтый) и черный – для яркости и курагу. Также Ольга добавляет для вкуса грецкие орешки и лесной фундук, а еще дополняет блюдо медом – липовым или цветочным.

И напоследок Ольга Вячеславовна отметила, что для аромата может добавить одну ложку пятизвездочного коньяка или рома.

кутя
Кутья – главный атрибут рождественских праздников

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции Рождество Статьи
Источник: 24 канал
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