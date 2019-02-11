BAFTA-2019: лучшие фото роскошных образов звезд с красной дорожки
10 февраля в Лондоне, Великобритания, состоялась одна из величайших премий в кинематографе – BAFTA-2019. Кроме престижных наград, за которыми звезды прилетели со всего мира, поклонники смогли оценить наряды знаменитостей на красной дорожке.
На красную дорожку британской кинопремии BAFTA приехали не только известные киноактрисы и актеры, но и модели, исполнители и телевизионные звезды. Каждый из них старался как можно лучше сверкать перед фотографами и продемонстрировать свои соблазнительные формы. Кроме пышных и дорогих платьев многие знаменитости выбрали брючные костюмы и комбинезоны. Если мужчины надевали классические смокинги, женщины пытались выделиться в мужских образах с помощью ярких деталей или же пикантной обнаженки.
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Лучшие образы на премии BAFTA-2019
Модель Ирина Шейк сделала ставку на пикантный брючный костюм черного цвета.
Ирина Шейк / Getty Images
Актриса Оливия Колман выбрала элегантную классическое платье с белым верхом и черным низом.
Оливия Колман / Getty Images
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко очаровала легким шифоновым платьем фиолетового цвета с серебристыми босоножками.
Ольга Куриленко / Getty Images
Кейт Бланшетт изменила цвет волос и продемонстрировала глубокое декольте, украшенное камнями черного платья.
Кейт Бланшетт / Getty Images
Певица Мэри Джей Блайдж надела стильный белый костюм с золотистым декорированием, который прекрасно смотрелся на смуглой коже.
Мэри Джей Блайдж / Getty Images
Телеведущая Maya Jama поразила сексуальным платьем черного цвета с прозрачными вставками и пикантным разрезом от бедра.
Maya Jama / Getty Images
Актриса Лили Коллинз надела на премию BAFTA-2019 едвали не самый лучший образ. Кружевное платье синего цвета с пиджаком в тон выглядело очень выигрышно, а серебристые украшения, яркий макияж и черные босоножки отлично дополнили look.
Лили Коллинз / Getty Images
Роскошная актриса Сальма Хайек выглядела просто невероятно в приталенном длинном платье черного цвета. А украшение на голове и золотистая брошь в форме хамелеона на ее груди идеально "сыграли" с платьем.
Сальма Хайек / Getty Images
Кинорежиссер Николь Голофсенер по-настоящему сияла на красной дорожке BAFTA-2019 в светлом платье с блестками и длинными рукавами.
Николь Голофсенер / Getty Images
Актриса Тэнди Ньютон выглядела не менее прилекательно, чем другие звезды. Для светского мероприятия она выбрала пышное платье черного цвета с серыми орнаментами, которые прекрасно подходили к ее лаконичным украшениям на ушах.
Тенди Ньютон / Getty Images
Замечательный look также продемонстрировала киноактриса Ами Джексон, которая надела сияющее черное платье с откровенным декольте, красной помадой и бриллиантовым колье в форме змеи.
Ами Джексон / Getty Images