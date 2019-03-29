BAFTA TV Awards-2019: объявлен список номинантов на кинопремию

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BAFTA TV Awards 2019 номинанты - список претендентов на премию
BAFTA TV Awards-2019 / www.hellomagazine.com

Представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств (BAFTA) объявили полный список номинантов на премию BAFTA TV Awards-2019. Вручение наград состоится в Королевском фестивальном зале в воскресенье, 12 мая. А вот первых лауреатов премии объявят уже 28 апреля.

Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте BAFTA. Согласно списку, лидером по количеству номинаций стал сериал о работнице британской разведки "Убивая Еву" (Killing Eve). Киноработа представлена ​​в 14 категориях.

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По традиции, кинопремия состоится в Королевском фестивальном зале, а среди приглашенных гостей могут быть герцоги Кембриджские. Лучшие актеры, режиссеры и продюсеры получат награды Virgin Media British Television Awards-2019 и BAFTA TV Awards-2019. Кто же претендует на награду – читайте в материале LifeStyle 24.

BAFTA TV Awards-2019: основной список номинантов

Лучший драматический сериал:
"Телохранитель" (Bodyguard)
"Убивая Еву" (Killing Eve)
"Спаси меня" (Save Me)
"Информатор" (Informer).

Лучший мини-сериал:
"Очень английский скандал" (A Very English Scandal)
"Кири" (Kiri)
"Миссис Уилсон" (Mrs. Wilson)
"Патрик Мелроуз" (Patrick Melrose).

Смотрите трейлер к сериалу "Патрик Мелроуз": видео

Лучший ситком:
"Девушки из Дерри" (Derry Girls)
"Мама" (Mum)
"Навеки Салли" (Sally4Ever)
"Стас все сдаст" (Stath Lets Flats).

Лучшая мужская роль первого плана:
Хью Грант ("Очень английский скандал" / A Very English Scandal)
Ченс Пердомо ("Killed by My Debt")
Лусиан Мсамати ("Кире" / Kiri)
Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз" / Patrick Melrose).

Лучшая женская роль первого плана:
Джоди Кормер ("Убивая Еву" / Killing Eve)
Сандра О ("Убивая Еву" / Killing Eve)
Киле Хоус ("Телохранитель" / Bodyguard)
Рут Уилсон ("Миссис Уилсон" / Mrs. Wilson).

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle BAFTA Награды Кино
Источник: LifeStyle 24
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