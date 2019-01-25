Байкерский couple look: Селин Дион и ее 34-летний спутник поразили общим выходом

Неделя моды не прекращает собирать не только невероятные коллекции люксовых брендов, но и роскошные выходы гостей праздника. Так, в центре внимания уже который день остается 50-летняя поп-дива Селин Дион и ее 34-летний бойфренд Пепе Муньос.

Накануне Селин Дион очаровала выходом в роскошном сверкающем платье короткой длины с открытым декольте, которое обнажало ее стройные ножки. Однако наибольшее внимание привлекли не ее наряды, а мужчина, который шел рядом с ней.

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Так, стало известно, что ее спутником оказался 34-летний танцовщик Пепе Муньос. Впервые случайно пару заметили вместе в 2017 году, а уже на Неделе моды в Париже они не стесняясь занимали первые ряды и публично флиртовали друг с другом.

Так, новый выход звездной пары состоялся возле офиса Givenchy. 50-летняя поп-певица была одета в бордовый кожаный пиджак, пояс которого удачно подчеркивал ее тонкую талию, и черные брюки из блестящей материи. Дополнили образ Селин Дион солнцезащитные очки кошачьей формы, перчатки и сапоги на каблуках.



Селин Дион на Неделе моды в Париже / Getty Images



Селин Дион на Неделе моды в Париже / Getty Images

Ее бойфренд выбрал похожий стиль одежды, чтобы соответствовать своей спутнице. 34-летний Пепе надел черную кожаную косуху, классические темные брюки и кроссовки. В одной руке он нес два пакета с логотипом Givenchy. А за другую руку его крепко держала 50-летняя Селин Дион.



Селин Дион и Пепе Муньос / Getty Images

Что известно о предыдущих отношениях Селин Дион? Для знаменитой канадской поп-дивы это первые отношения после большой потери.

Ее муж Рене Анжелил, с которым она пробыла в официальном браке с 1996 по 2016 год, умер, не дожив всего два дня до своего дня рождения. Ему могло исполниться 74 года.



Селин было трудно пережить потерю, так как они были знакомы почти всю сознательную жизнь. Их первая встреча состоялась, когда ей было 12, а ему – 38 лет. Он работал музыкальным продюсером, поэтому брат певицы отослал мужчине звукозапись песни, которую Селин, ее брат Жак и их мама написали вместе. У них завязался роман в 1987 году, а в 1991 году они обручились. Свадьбу пара сыграла в декабре 1994 года.