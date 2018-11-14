Балки, пепел и сгоревшая "любовь": Майли Сайрус показала дом после пожара в Калифорнии

Звездная пара Майли Сайрус и Лиам Хемсворт вслед за актером Джерардом Батлером продемонстрировали жуткие фото их дома в Малибу, который сгорел во время смертельного пожара в Калифорнии.

Новые снимки опубликовал Лиам Хемсворт на своей странице в Instagram.

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На фото актер показал кучу пепла и сгоревшие буквы, которые лежат в виде слова "love" (любовь) – это то, что осталось от их дома с Майли Сайрус.

Это были душераздирающие несколько дней. Это то, что осталось от нашего дома. Любовь. Много людей в Малибу и прилегающих районах в Калифорнии тоже потеряли свои дома. Мое сердце со всеми, кто пострадал от этих пожаров,

– написал Хемсворт.

Сгоревший дом Майли Сайрус и Лиама Хемсворта / Instagram @liamhemsworth

Актер провел день в Малибу и поблагодарил людей, которые объединяются и помогают друг другу после большого огня.

"Спасибо всем героям-пожарным, которые тушили пожар в Калифорнии.... Оставайтесь сильными", – отметил Лиам.

В Instagram-сториз актер сравнил фото дома до пожара и после.

Сгоревший дом Майли Сайрус и Лиама Хемсворта / Instagram @liamhemsworth

Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч людей, однако жертвами огня в Калифорнии стали больше полусотни человек, еще 200 считаются пропавшими без вести. А президент Дональд Трамп объявил штат зоной крупного стихийного бедствия.